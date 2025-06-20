"Eskiden Kadınlar Dağ Gibiydi" Diyen Kullanıcıya Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
X'te yapılan bir paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Bir kadın, düğününe günler kala sevgilisinden ayrıldı. Nedeni ise gelin arabasında ön koltuğa damadın ablasının oturmasıydı. Bu detayla başlayan paylaşımda, eski nesil-yeni nesil kıyaslaması yapıldı ve gençlerin tahammülsüzlüğü eleştirildi. Ancak birçok kullanıcı bu yorumu sert şekilde eleştirdi. Peki kimler neler dedi?
Gelin bakalım...
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Tartışmalar, @sadiktanrikulu adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla fitillendi.
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Kimileri kullanıcıya hak verirken...
Kimileri de kızın haklı olduğunu düşündü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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