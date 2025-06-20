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"Eskiden Kadınlar Dağ Gibiydi" Diyen Kullanıcıya Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

"Eskiden Kadınlar Dağ Gibiydi" Diyen Kullanıcıya Gelen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 15:12

X'te yapılan bir paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Bir kadın, düğününe günler kala sevgilisinden ayrıldı. Nedeni ise gelin arabasında ön koltuğa damadın ablasının oturmasıydı. Bu detayla başlayan paylaşımda, eski nesil-yeni nesil kıyaslaması yapıldı ve gençlerin tahammülsüzlüğü eleştirildi. Ancak birçok kullanıcı bu yorumu sert şekilde eleştirdi. Peki kimler neler dedi? 

Gelin bakalım...

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Tartışmalar, @sadiktanrikulu adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla fitillendi.

Tartışmalar, @sadiktanrikulu adlı kullanıcının bu paylaşımı yapmasıyla fitillendi.
twitter.com

Çok kısa bir konuşma dinledim.

Genç bir kız.

Düğüne 3 gün kala boşanmış.

3 yıldır bekarmış.

Sebep damadın ön koltuğa kendi ablasını oturtması imiş.

Bir hafta önce de kaynana evde koltuk, perde değiştirmiş.

Kızımız meslek sahibi imiş.

Karşısındaki yorumluyor: Ayakları üzerinde duruyor, özgüvenli: alkışşşş!!

Salon alkışlıyor.

• *

Eskiden insanlar, hayatı biliyor, sorun çözüyorlardı.

Diğergam idiler.

Şimdi: Sana ne? Bana ne? Kov gitsin! Sal gitsin! Salla gitsin! At gitsin! Çekemem! Taşıyamam! Katlanamam!

Vesaire, vesaire..

Biz de 'mazoşist olun' demiyoruz.

Lakin 'en basit meselede' yuva dağıtanların ortak özelliği ukalalık, bencillik, serserilik vesaire..

Nişanda, istediği ayakkabı alınmadı diye, koltuk için, perde için ayrılan biliyorum.

Eski kadınlar dağ gibiydi.

Şimdi otur ananın evinde!

Anan turşunu kurşun.

Problemsiz hayat sadece cennette.

İş hayatın sanki problemsiz mi?

Ama onu bırak/a/mazsın.

Çünkü para gider.

Peki, yuva ne?

Saadet ne?

Eş ne?

Saadeti serserilikte arayanın mutluluğu da, huzuru da, yuvası da olmaz, olamaz.

Hayat imtihandır.

Eşler de imtihandır.

Evlatlar da, ana baba da, akraba da imtihandır.

Diploma için, kariyer için, iş için dünyanın problemlerine katlanan gençler 'en beş para etmez' meselelerde aile dağıtıyorsa büyük bir bilinç sorunu var demektir..

Konu uzun..

Kimileri kullanıcıya hak verirken...

Kimileri kullanıcıya hak verirken...
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Kimileri de kızın haklı olduğunu düşündü.

Kimileri de kızın haklı olduğunu düşündü.
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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