Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısın?
Eski sevgiliyle arkadaş kalıp kalmamak, çoğu kişi için oldukça kafa karıştırıcı bir konu. Kimileri için geçmişi geride bırakıp dostça devam etmek mümkünken, kimileri için bu son derece garip, hatta gereksiz bir durum.
Peki, senin için en doğrusu hangisi? Testimizi çöz ve yanıtı öğren! 👇👇👇
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1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?
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2. Ayrılık sonrası ne hissettin?
3. Şu an biriyle birlikte olsan sence eski sevgilinle görüşmeni sorun eder miydi?
4. Eski sevgilinle buluşsan ne hakkında konuşurdunuz?
5. Ayrıldıktan sonraki iletişiminizi tanımlar mısın?
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6. Onu stalklıyor musun?
7. Eski sevgilin bir konuda sana destek olsa ne düşünürdün?
8. Tekrar biriyle birlikte olsa nasıl hissedersin?
9. Ayrılık sebebiniz neydi söyler misin?
10. Son olarak, tekrar onunla olma ihtimali sana ne hissettiriyor?
Gerçekten arkadaş olarak kalabilirsiniz.
Sınırları belirlemeniz şartıyla arkadaş kalabilirsiniz.
Dikkat, burası biraz tehlikeli bir bölge!
Sizin arkadaş kalmanız imkansız!
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