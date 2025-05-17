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Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısın?

etiket Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısın?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 23:01

Eski sevgiliyle arkadaş kalıp kalmamak, çoğu kişi için oldukça kafa karıştırıcı bir konu. Kimileri için geçmişi geride bırakıp dostça devam etmek mümkünken, kimileri için bu son derece garip, hatta gereksiz bir durum. 

Peki, senin için en doğrusu hangisi? Testimizi çöz ve yanıtı öğren! 👇👇👇

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1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?

2. Ayrılık sonrası ne hissettin?

3. Şu an biriyle birlikte olsan sence eski sevgilinle görüşmeni sorun eder miydi?

4. Eski sevgilinle buluşsan ne hakkında konuşurdunuz?

5. Ayrıldıktan sonraki iletişiminizi tanımlar mısın?

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6. Onu stalklıyor musun?

7. Eski sevgilin bir konuda sana destek olsa ne düşünürdün?

8. Tekrar biriyle birlikte olsa nasıl hissedersin?

9. Ayrılık sebebiniz neydi söyler misin?

10. Son olarak, tekrar onunla olma ihtimali sana ne hissettiriyor?

Gerçekten arkadaş olarak kalabilirsiniz.

Sizin ilişkiniz zaten duygular bittiği için sonlanmış yani zaten birbirinize karşı bir şeyler hissetmiyormuşsunuz. Dolayısıyla onunla arkadaş olman hiç tehlikeli değil. Çünkü aranızda sadece dostça bir bağınız var. Eğer onun arkadaşlığından hoşlanıyorsan arkadaş kalmanda sorun hiçbir sorun yok. Sen zaten geçmişi geride bırakmış ve çoktan yeni denizlere yelken açmışsın. 😘

Sınırları belirlemeniz şartıyla arkadaş kalabilirsiniz.

Eski sevgilinle arkadaş kalmanda sorun yok ama öncesinde bazı sınırları netleştirmek isteyebilirsin. Sonuçta konuşmanız doğal ve arkadaşça ilerliyor, duygular da çok ama çok geride kamış ve tükenmiş. Ama yine de ne olur ne olmaz işleri garantiye almakta fayda var. Eğer hayatına yeni biri girerse, eski sevgilinle arkadaş kalmadan önce hayatındaki kişinin duygularını göz önünde bulundursan iyi olabilir. 🥰

Dikkat, burası biraz tehlikeli bir bölge!

Bu yanıt çıktıysa aman dikkat çünkü an itibariyle tehlikeli bölgeye adım attın. Çünkü eski sevgiliyle arkadaş kalmak yaptığın en büyük hata olabilir. Sonuçta ona karşı hala boş değilsin, hatta zaman zaman ona dönmek istediğin bile oluyor. Yani onunla arkadaş olduğunu söylemen sadece kendini kandırman anlamına gelir. İşlerin eninde sonunda nereye gitmesini istediğini sen de çok iyi biliyorsun. Eğer gerçekten ilerlemek istiyorsan, biraz mesafe koymak sana iyi gelebilir. ‼️

Sizin arkadaş kalmanız imkansız!

Siz asla ama asla arkadaş falan olamazsınız, boşa birbirinizi de etrafınızdakileri de kandırmayın. Açıkçası eski sevgilinle arkadaş kalmaya çalışmak seni daha çok üzecek gibi görünüyor. Çünkü ona hala derin bir bağla bağlısın ve hala her an yanında onu arıyorsun. Bu nedenle bu arkadaşlık, senin umutlarını tekrar besleyip duygularını daha da derinleştirebilir. Hayatında ilerlemen için onunla iletişimi kesmenin tam zamanı, aksi halde hayatına başkasını alma ihtimalin de olmayacak! 👍

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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