Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısın?

Eski sevgiliyle arkadaş kalıp kalmamak, çoğu kişi için oldukça kafa karıştırıcı bir konu. Kimileri için geçmişi geride bırakıp dostça devam etmek mümkünken, kimileri için bu son derece garip, hatta gereksiz bir durum.

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