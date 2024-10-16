Eski Sevgilin Senden Neyi Alıp Götürdü?

Senin son ilişkin sende öylesine yara bırakmış ki, artık aşkın a’sını bile duymak istemiyorsun! Partnerinin yaptığı her şey seni yormuş, bıktırmış. İkiniz de ilişki boyunca sağlıklı olmayan şeyler yapmışsınız. Bu ilişkinin bitmiş olması aşka olan inancının sıfırlanması dışında senin açından iyi olmuş. O konuda da hiç gerilme! Seni yeniden aşka inandıracak birinin karşına çıkacağına şüphemiz yok. Çünkü hep öyle olmadı mı? Hep üzüldük, sonra tekrar sevdik, en sonunda yine üzüldük… Ama mutlaka yeniden sevdik!