Eski Sevgilin Senden Neyi Alıp Götürdü?
Eski Sevgilin Senden Neyi Alıp Götürdü?
Eski sevgililerimiz ayrılıkla birlikte bizden bir şeyler alıp götürüyor. Peki bakalım senin eski sevgilin senden ne alıp götürdü?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım…
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2. Eski sevgilinle en çok tartıştığınız konu neydi?
3. Ondan kaç kez özür dilemişsindir?
4. Peki ya o senden kaç kez özür dilemiştir?
5. Arkadaşların eski sevgilin hakkında ne düşünüyor?
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