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Eski Sevgilin Senden Neyi Alıp Götürdü?

etiket Eski Sevgilin Senden Neyi Alıp Götürdü?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 22:01

Eski sevgililerimiz ayrılıkla birlikte bizden bir şeyler alıp götürüyor. Peki bakalım senin eski sevgilin senden ne alıp götürdü?

Testi çöz, cevabı al!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım…

2. Eski sevgilinle en çok tartıştığınız konu neydi?

3. Ondan kaç kez özür dilemişsindir?

4. Peki ya o senden kaç kez özür dilemiştir?

5. Arkadaşların eski sevgilin hakkında ne düşünüyor?

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6. Hiç birbirinizin telefonunu karıştırıyor muydunuz?

7. Buluşacağınız zaman planı kim yapıyordu?

8. Sence sizin için tekrar umut var mı?

Güven duygunu!

Sanırım sen son ilişkinde bazı tatsızlıklara tanık olmuşsun. Bu şeyler yüzünden de insanlara, özellikle de partnerinle kuracağın ilişkilerde en gerekli olan güven duygunu kaybetmişsin. Artık insanlara nasıl güvenip kalbini açacaksın diye kara kara düşünüyorsun. Ancak bunu kafana takmamanı öneririz. Çünkü bu düşündükçe yenebileceğin bir şey değil. Hayatı akışına bırak, zamanla her şeyin değiştiğini ve iyileştiğini göreceksin.

Aşka olan inancını!

Senin son ilişkin sende öylesine yara bırakmış ki, artık aşkın a’sını bile duymak istemiyorsun! Partnerinin yaptığı her şey seni yormuş, bıktırmış. İkiniz de ilişki boyunca sağlıklı olmayan şeyler yapmışsınız. Bu ilişkinin bitmiş olması aşka olan inancının sıfırlanması dışında senin açından iyi olmuş. O konuda da hiç gerilme! Seni yeniden aşka inandıracak birinin karşına çıkacağına şüphemiz yok. Çünkü hep öyle olmadı mı? Hep üzüldük, sonra tekrar sevdik, en sonunda yine üzüldük… Ama mutlaka yeniden sevdik!

Yaşama sevincini…

Kimi ilişkiler vardır ki bitmesi bize iyi gelir, yeniden doğmuş gibi hissederiz. Senin biten ilişkin bunun tam tersine bitişiyle birlikte seni resmen mahvetmiş! Ama seni gerçekten takdir ettik. Bu kadar büyük bir acıya rağmen yerde kalmamış, son gücünle ayağa kalkıp kendin için mücadele etmişsin. Yaşama sevincini bu ilişkiyle kaybetmiş olabilirsin ama çok yakında çok daha güzel bir şekilde yaşamaya kaldığın yerden devam edeceksin! Kendin için mücadele etmeyi bırakma, olur mu?

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