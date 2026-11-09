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Eski Eşyalarınız Varsa Sakın Atmayın! Eski Perdeye 800 Bin TL İstediler

Eski Eşyalarınız Varsa Sakın Atmayın! Eski Perdeye 800 Bin TL İstediler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 16:02
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İnternetteki ikinci el ilan siteleri son dönemde 'antika' etiketli ilanlarla doldu. Evinde nineden, dededen kalan perdeyi, kilimi ya da tabloyu değerli sanan pek çok kişi yüz binlerce liralık fiyat biçerken, 80'lerden kalma olduğu belirtilen bir perde için 800 bin TL istenmesi dikkat çekti. Gerçek antikacılar ise bu fiyatların piyasada karşılığı olmadığı konusunda uyarıyor.

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İlanda 80'lerden kalma olduğu yazan bir perdeye 800 bin TL fiyat biçildi.

İlanda 80'lerden kalma olduğu yazan bir perdeye 800 bin TL fiyat biçildi.

ATV Haber'in gündeme taşıdığı haberde, ilan sitelerindeki antika furyasının boyutu gözler önüne serildi. Satışa çıkarılan ürünlerin başında perde, halı, kilim, tablo ve biblo geliyor. Kimi babaannesinden, kimi dedesinden kalan eşyayı fotoğraflayıp 'antika' notuyla ilana koyuyor, fiyatı da tamamen kendisi belirliyor.

İlanlardan birinde, açıklamasına göre 1980'lerden kalma bir perde için 800 bin TL istendiği görüldü. Bu rakamın neye göre belirlendiği ise bilinmiyor. Esnafın bir kısmı bu tabloya tepkili. Bir satıcı 'Eski ürünlerin hepsi suistimal edilmeye açık' derken bir başkası 'Makine örgüsünü antika diye satmaya kalktılar. Antika olması için el örgüsü, emek olması lazım' sözleriyle itiraz etti.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş 'Yalan. O satan abartıyor. O kadar bir fiyat yok yani' diye konuştu. Bir başkası da dükkâna gelenlerin anlattıklarını şöyle aktardı: 'Onlar hayali rakamlar. Buraya getiriyorlar, babaannemin babaannesinden kalma diyor. Halıya bakıyoruz, 30 senelik, 40 senelik halı.' Elinde bu tür eşyalar bulunanların bir ümide kapıldığını söyleyenler de oldu.

Antikacılara göre 50 yıllık el işi bir perdenin ortalama fiyatı 10 bin TL civarında.

Antikacılara göre 50 yıllık el işi bir perdenin ortalama fiyatı 10 bin TL civarında.

Antikacılar, internete düşen ürünlerin büyük kısmının aslında antika sayılmadığının altını çiziyor. Bir eşyanın antika kabul edilmesinde yaşı tek başına yeterli değil; o üründen dünyada kaç tane bulunduğu ve nasıl üretildiği belirleyici rol oynuyor. Bir antikacı, 'Bizde de 60 sene, 80 sene önce yapılmış parçalar var ama biz bunlara antika demiyoruz. Sadece eski, kullanılmış diyoruz' diyerek farkı anlattı. Elindeki kilimi gösteren usta, 'Bundan 50 tane varsa nadir bir parça değildir. Çok az sayıda üretilmişse o nadir bir parçadır' ifadelerini kullandı.

Bir yetkili ise 800 bin TL istenen perde ilanı için 'O perdeler gerçeği yansıtmıyor. El işi bile olmayan, dümdüz işçilikli perdeler, kumaşlar. Öyle bir değeri yoktur' yorumunu yaptı. Verilen bilgiye göre çivi işiyle üretilmiş ve geçmişi 50 yıla dayanan bir perde, gerçek antikacılarda ortalama 10 bin TL'ye alıcı buluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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