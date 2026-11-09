Eski Eşyalarınız Varsa Sakın Atmayın! Eski Perdeye 800 Bin TL İstediler
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İnternetteki ikinci el ilan siteleri son dönemde 'antika' etiketli ilanlarla doldu. Evinde nineden, dededen kalan perdeyi, kilimi ya da tabloyu değerli sanan pek çok kişi yüz binlerce liralık fiyat biçerken, 80'lerden kalma olduğu belirtilen bir perde için 800 bin TL istenmesi dikkat çekti. Gerçek antikacılar ise bu fiyatların piyasada karşılığı olmadığı konusunda uyarıyor.
İlanda 80'lerden kalma olduğu yazan bir perdeye 800 bin TL fiyat biçildi.
Antikacılara göre 50 yıllık el işi bir perdenin ortalama fiyatı 10 bin TL civarında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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