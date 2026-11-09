Eski Eşyalarınız Varsa Sakın Atmayın! Eski Perdeye 800 Bin TL İstediler

ATV Haber'in gündeme taşıdığı haberde, ilan sitelerindeki antika furyasının boyutu gözler önüne serildi. Satışa çıkarılan ürünlerin başında perde, halı, kilim, tablo ve biblo geliyor. Kimi babaannesinden, kimi dedesinden kalan eşyayı fotoğraflayıp 'antika' notuyla ilana koyuyor, fiyatı da tamamen kendisi belirliyor.

İlanlardan birinde, açıklamasına göre 1980'lerden kalma bir perde için 800 bin TL istendiği görüldü. Bu rakamın neye göre belirlendiği ise bilinmiyor. Esnafın bir kısmı bu tabloya tepkili. Bir satıcı 'Eski ürünlerin hepsi suistimal edilmeye açık' derken bir başkası 'Makine örgüsünü antika diye satmaya kalktılar. Antika olması için el örgüsü, emek olması lazım' sözleriyle itiraz etti.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş 'Yalan. O satan abartıyor. O kadar bir fiyat yok yani' diye konuştu. Bir başkası da dükkâna gelenlerin anlattıklarını şöyle aktardı: 'Onlar hayali rakamlar. Buraya getiriyorlar, babaannemin babaannesinden kalma diyor. Halıya bakıyoruz, 30 senelik, 40 senelik halı.' Elinde bu tür eşyalar bulunanların bir ümide kapıldığını söyleyenler de oldu.