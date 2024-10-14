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Eski Partnerin Stalker’a Dönüştüğü "Orbiting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Eski Partnerin Stalker’a Dönüştüğü "Orbiting" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 22:01

Orbiting kavramı, yeni nesil kavramlardan biri. Eski partneri sosyal medyada takip etmeyi anlatan orbiting kavramı nedir ve nasıl gözükür merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Orbiting kavramını tanımlayarak başlayalım...

Sosyal medyanın ortaya çıkışıyla bu kavramın oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü orbiting, sosyal medya üzerinden eski partneri takip etmek demek. Sadece takip olarak düşünmemelisiniz, çünkü takip etmenin yanında beğeni ya da yorum yapmak da bu kavramın içinde.

2. Peki biri bunu neden yapar diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Bütün manipülasyon tekniklerinde olduğu gibi burada da amaç eski partneri kontrol. İlişki bitse bile hâlâ eski partnerin ne yaptığını merak ediyor olmak da bunun bir nedeni. Orbiting uygulayan eski partneriniz hâlâ size ilgi duyuyor da olabilir.

3. Siz bunu nasıl fark edebilirsiniz, biliyor musunuz?

Eğer eski partneriniz sizi sürekli sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorsa size orbiting uyguluyor olabilir. Sosyal medya takibiyle kalmayıp beğeni ve yorumları da varsa o zaman buna emin olabilirsiniz. Bu durumda fiziksel hiçbir temas olmasa da eski partnerinizin hep peşinizde olduğunu hissetmeniz mümkün.

4. Eğer partnerinizle kötü ayrılmadıysanız bu konuda onunla iletişime de geçebilirsiniz.

Ona bu durumu anlatarak rahatsız olduğunuzu belirtebilirsiniz. Karşılıklı duygularınızı konuşarak bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Bu şekilde sınırlarınızı çizmeniz ve durumunuzu netleştirmeniz mümkün olabilir. Böyle bir sohbette eski partnerinize neden bu şekilde davrandığını da sorabilirsiniz.

5. Orbiting'e maruz kaldıysanız yaşayacağınız bazı etkiler var elbette.

Orbiting yaşadığınızda duygularınız karmakarışık bir hal alıyor. İlişkiniz bitse bile bitmediği hissini yaşayabilirsiniz. Artık aşmak istediğiniz bu evreyi kapatmanıza engel olabilir. Ya da hayatınızla ilgili her şeyi eski partnerinizin görmesi sizi rahatsız edebilir.

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6. Eski partneriniz sizi orbiting'e maruz bırakıyorsa bu durumdan kendinizi korumanız gerek!

Bunu yapmak aslında çok zor değil. En kolay yolu sosyal medya hesaplarını gizli hale getirmek. Ya da eski partnerinizi tüm sosyal medya hesaplarından engelleyebilirsiniz. Bu sayede gizliliğinizi koruyarak sosyal medyada daha rahat edebilirsiniz.

7. Bir başka çözüm ise sosyal medyadan biraz uzak durmak.

Duygusal olarak zorluk yaşıyorsanız sosyal medyayı bir süreliğine de olsa kapatmayı düşünebilirsiniz. Ama bu benim için zor diyorsanız o zaman biraz daha az aktif olmanızı önerebiliriz. Bu sayede daha az göz önünde olabilirsiniz ve orbiting'e maruz kalma olasılığınız düşer.

8. Orbiting'e maruz kaldıysanız ve bu durum sizi çok rahatsız ediyorsa arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

Duygusal olarak zorlu şeyler yaşıyorsanız o zaman ailenizden veya arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ama bu da bazı durumlarda yeterli olmayabilir. O zaman bir uzmana danışmak daha iyi fikir.

9. Ayrılık zaten başlık başına zor bir süreç, bunun üzerine bir de orbiting'e maruz kalmak sizi çok yormuş olabilir.

Ayrılık sonrası dönemde önceliğiniz her zaman kendinize odaklanmak olmalı. Bu süreci sosyal medya dışında kendinize vakit ayırarak geçirirseniz hem orbiting'e maruz kalma olasılığınız azalır hem de kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Tabii ki size sosyal medyayı tamamen bırakın demiyoruz ama farklı ortamlara girip yeni insanlarla tanışmak size çok iyi gelecektir!

10. Eğer eski partnerinizin takibi sizi çok rahatsız ediyorsa her zaman hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Eski partnerinizin davranışları artık ısrarlı takip boyutuna ulaştıysa o zaman bu konuda hukuki olarak yapılması gerekenleri yapabilirsiniz. Bu takibin delilleri ile polise şikayette bulunmak rahatlamanıza yardımcı olabilir.

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