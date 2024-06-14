Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz Konuştu: “Polise Vermemek İçin Direndim”

Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Sinan Ateş’i öldüren tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkaran Tolgahan Demirbaş’ın evinin önünde gözaltına alındığını, ilk başta polislere gözaltı olmaması için direndiğini ancak Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrenince direnmeyi bıraktığını ifade etti. Kılavuz, Sinan Ateş davasında mahkemeye ifade vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.