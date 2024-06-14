Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz Konuştu: “Polise Vermemek İçin Direndim”
Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz Konuştu: “Polise Vermemek İçin Direndim”
Eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Sinan Ateş’i öldüren tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkaran Tolgahan Demirbaş’ın evinin önünde gözaltına alındığını, ilk başta polislere gözaltı olmaması için direndiğini ancak Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrenince direnmeyi bıraktığını ifade etti. Kılavuz, Sinan Ateş davasında mahkemeye ifade vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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Sinan Ateş suikastının 1 Temmuz’da görülecek davası öncesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Olay yaşandığı tarihte MHP Milletvekili olan Olay Kılavuz’un, tutuklanan Tolgahan Demirbaş’ı polislere vermemeye çalıştığı iddia ediliyordu.
Olcay Kılavuz, uzun süren sessizliğini TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan’a bozdu.
Tolgahan Demirbaş’ı polislere vermemek için direndiğini ifade eden Kılavuz, tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkaran Tolgahan Demirbaş’ın evinin önünde gözaltına alındığını söyledi.
Kılavuz, ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaş’ı polislere teslim ettiğini ifade ediyor.
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Olcay Kılavuz ayrıca, kendisine Sinan Ateş için taziye ziyaretinde bulunmaması ve hiçbir şekilde açıklama yapmaması talimatı da geldiğini söyledi.
Eski milletvekili son olarak, “Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım” şeklinde bir çağrı yaptı.
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