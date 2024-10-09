Eski İlişkisi Toksik Olan Birinin Yeni İlişkisinin Sağlıklı Olduğunu Anlamasının 10 Yolu

Bir ilişkinin olmazsa olmazı ilgidir. Sevildiğini ve sevdiğini hissettirebildiğin bir eylem olan ilgi iki taraflı olmalıdır. Tamamen sizin ilgi gösterdiğiniz bir durum ise bu sizi yorar. Aynı şekilde tamamen size yönelik bir ilgi varsa da toksik bir hal alır. Eğer ilgi alışverişi dengeli bir şekilde ise bilin ki tatlı bir ilişki yaşıyorsunuz!