Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Eski İlişkisi Toksik Olan Birinin Yeni İlişkisinin Sağlıklı Olduğunu Anlamasının 10 Yolu

etiket Eski İlişkisi Toksik Olan Birinin Yeni İlişkisinin Sağlıklı Olduğunu Anlamasının 10 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 23:46

Hayatınıza giren her insan sonsuza kadar kalmayabilir. Size zorluklar çıkarıp ilerlediğiniz yola engeller koyan birileri ile karşılaşabilirsiniz. Maalesef bazen böyle insanlar ile ilişki sürecine girersiniz... Ama unutmayın, zorlukları ve engelleri aşmanız da sizi geliştirir. Gelişen ve güçlenen sizler, toksikliklerden de arınırsınız. Toksik olanı geride bıraktığınızı ve sağlıklı bir ilişkiye başlayıp başlamadığınızı anlamanızı sağlayacak maddelerle geldim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İçinize yönelip neler hissettiğinize bakın.

Dönüp kendinize ne hissettiğinizi sorun. Olumlu olumsuz tüm duygularınızı önünüze alıp inceleyin. Partnerinizin size hissettirdiklerinin nasıl olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Huzur, mutluluk, heyecan gibi olumlu duyguların hakim olduğu bir iç dünyanız var ise toksiklik barındırmadığını anlarsınız.

2. Geçmiş ile şu anı karşılaştırın.

Geçmiş geçmişte kalmalı, evet. Ama şu anki ilişkinizin sağlıklı olduğunu anlayabilmeniz için geçmişteki partnerinizin hareketleri ile şimdiki partnerinizin hareketlerini karşılaştırabilirsiniz. Bir sorun karşısındaki tavırlarının, size karşı yaklaşımının nasıl olduğunu daha net bir şekilde görebilir, sağlıklı mı yoksa toksik mi olduğunun ayırdına varabilirsiniz.

3. İletişiminizin açık olup olmadığına bakın.

Daha önce zarar görmüş biri olarak nelerden etkilendiğinizi, kırıldığınızı biliyor durumdasınız. Bu yüzden kendinizi ifade ederken zorlanmamanız gerekir. Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemediğiniz için partnerinizin sizi dinlediğinden ve anladığından emin olmasınız. Eğer karşınızda böyle biri var ise ona bir sarılın!

4. Hem ilgi görüp hem de ilgi gösterebildiğinizden emin olun.

Bir ilişkinin olmazsa olmazı ilgidir. Sevildiğini ve sevdiğini hissettirebildiğin bir eylem olan ilgi iki taraflı olmalıdır. Tamamen sizin ilgi gösterdiğiniz bir durum ise bu sizi yorar. Aynı şekilde tamamen size yönelik bir ilgi varsa da toksik bir hal alır. Eğer ilgi alışverişi dengeli bir şekilde ise bilin ki tatlı bir ilişki yaşıyorsunuz!

5. Partnerinizin yanındayken duygusal ve fiziksel olarak güvende hissedip hissetmediğinize bakın.

Toksik ilişki dediğimizde aklımıza direkt 'baskı' kelimesi gelir. Duygusal olarak sizi aşırı yoran bir süreçtir. İlişki içerisinde huzursuz olmanıza neden olacak birçok şiddet unsuru olur. Şimdi güzel şeylerden bahsedelim... Şu anki partnerinizin yanında stresten arınmış, sakin hissedip hissetmediğinize bakın. Yanından ayrılmak istemeyip her şeyinizi anlatabiliyor olmanız sizin güven duyduğunuzu gösterir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Size ve tercihlerinize saygı duyup duymadığına dikkat edin.

İlişkide kişilerin kendi hobileri, alanları, zevkleri olabilir. Bir kişinin baskın çıkıp her şeyi kendi istediği gibi yapmasına müsaade edilmemeli... Bu noktada toksiklik devreye girer. Karşılıklı saygının olduğu ve sınırların aşılmadığı bir ilişki sağlıklıdır. Ortak aktivitelerin yanında insanların bazen tek başına da vakit geçirmek istediği düşüncesini benimseyen bir partneriniz varsa ne mutlu size!

7. Beraber yapacağınız aktivitelerde aldığı sorumlulukları inceleyin.

Sorumluluktan kaçmayan ve verilen işi en güzel şekilde yapmaya çalışan biri ile birlikteyseniz sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu söyleyebilirim. Tüm işi size yıkmaya çalışan biri ile vakit geçmez... Hem ruhen hem de bedenen sizi yoran bir ilişki haline dönüşür. Oysa size yardımcı olan, iş yapmaktan kaçmayan biri ile olan ilişki dinlenmenizi sağlar.

8. Sosyal bir ortamdaki davranışlarını inceleyin.

Size olan davranışlarının dışarıdayken değişiklik gösterip göstermediği çok önemli. Arkadaşlarının yanındayken de size gerekli ilgiyi göstermesi gerekir. Ayrıca toplu bir ortamdaki konuşma şekli, eylemleri nasıl biri olduğunu daha iyi anlamanızı sağlar. Toksik olup olmadığını görmenin yolu partnerinizi insan içine çıkarmaktır!

9. İlişkinin tam hissettirip hissettirmediğini kontrol edin.

Toksik ilişki demek sürekli eleştirilmek, eksik olduğunun vurgulanması ve asla tamam hale gelmemek demektir. Sağlıklı bir ilişki ise eksiklerin giderilmesi, sorunların çözülmesi, özgüvenin arttırılması demektir. İki kişi bir araya gelerek tam hisseder ve tatmin duygusunu yaşar. Yapboz parçaları misali kurduğunuz bağ sayesinde mükemmel bir bütün haline gelebilirsiniz!

10. Partnerinizin yanındayken ne kadar rahat olduğunuza bakın.

Saçmalamak, çıldırmak, çocuklaşmak... Sizi eleştirmeyen, tam tersi rahat hissetmenizi sağlayan bir kişi ile birlikteyseniz kendiniz olmanız çok daha kolay olur. Ne söylesem ne sohbet açsam diye düşünmektense aklınıza geleni direkt eyleme geçirebiliyorsanız onun yanında rahat hissediyorsunuz demektir. Ve bu sağlıklı bir ilişki olduğunu gösterir!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın