Eski İlişkisi Toksik Olan Birinin Yeni İlişkisinin Sağlıklı Olduğunu Anlamasının 10 Yolu
Eski İlişkisi Toksik Olan Birinin Yeni İlişkisinin Sağlıklı Olduğunu Anlamasının 10 Yolu
Hayatınıza giren her insan sonsuza kadar kalmayabilir. Size zorluklar çıkarıp ilerlediğiniz yola engeller koyan birileri ile karşılaşabilirsiniz. Maalesef bazen böyle insanlar ile ilişki sürecine girersiniz... Ama unutmayın, zorlukları ve engelleri aşmanız da sizi geliştirir. Gelişen ve güçlenen sizler, toksikliklerden de arınırsınız. Toksik olanı geride bıraktığınızı ve sağlıklı bir ilişkiye başlayıp başlamadığınızı anlamanızı sağlayacak maddelerle geldim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İçinize yönelip neler hissettiğinize bakın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Geçmiş ile şu anı karşılaştırın.
3. İletişiminizin açık olup olmadığına bakın.
4. Hem ilgi görüp hem de ilgi gösterebildiğinizden emin olun.
5. Partnerinizin yanındayken duygusal ve fiziksel olarak güvende hissedip hissetmediğinize bakın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın