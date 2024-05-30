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Eski ABD Başkanı Donald Trump 'Sus Payı' Davasındaki 34 Ayrı Suçtan da Suçlu Bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump 'Sus Payı' Davasındaki 34 Ayrı Suçtan da Suçlu Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.05.2024 - 00:19 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 00:36

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, 'sus payı' davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Trump 'Yanlış bir şey yapmadım, masumum. Ben ülkemiz için savaşıyorum. Bu karar, Biden yönetimi tarafından siyasi rakibine verilmiştir. Bu iş burada bitmedi' dedi.

Donald Trump'ın alacağı ceza 11 Temmuz'da belirlenecek.

DETAYLAR GELECEK...

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"SUS PAYI" DAVASI NEDİR?

"SUS PAYI" DAVASI NEDİR?

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı 'sus payı' ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, 'sus payı' ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları 'siyasi cadı avı' olarak nitelemiş ve suçlamaları 'seçimlere müdahale' olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, 'Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan' olarak kayıtlara geçmişti.

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