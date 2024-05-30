Eski ABD Başkanı Donald Trump 'Sus Payı' Davasındaki 34 Ayrı Suçtan da Suçlu Bulundu

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, 'sus payı' davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Trump 'Yanlış bir şey yapmadım, masumum. Ben ülkemiz için savaşıyorum. Bu karar, Biden yönetimi tarafından siyasi rakibine verilmiştir. Bu iş burada bitmedi' dedi.

Donald Trump'ın alacağı ceza 11 Temmuz'da belirlenecek.

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