Eşinize Böbreğinizi Verir misiniz? Kadın ve Erkeklerin Farklı Cevapları Sizi Düşündürecek

Bahar dizisini izleyenler bilir ki Bahar'ın eşi Timur, kendisine karaciğerini vermeyi reddetmiştir. Bu senaryonun ardından sosyal medyada bir tartışma da aldı başını gitti. Sokak röportajları yapan bir kanal, halka 'eşinize böbreğinizi verir misiniz?' diye sordu. Röportaj sırasında kadın ve erkeklerden genel olarak farklı cevaplar alındı. Gelen cevaplara göz attığınızda, kadınların 'vicdansız' olduğunu düşünebilirsiniz.

Gelin, biraz da gerçekleri konuşalım.