Eşinize Böbreğinizi Verir misiniz? Kadın ve Erkeklerin Farklı Cevapları Sizi Düşündürecek
Eşinize Böbreğinizi Verir misiniz? Kadın ve Erkeklerin Farklı Cevapları Sizi Düşündürecek
Bahar dizisini izleyenler bilir ki Bahar'ın eşi Timur, kendisine karaciğerini vermeyi reddetmiştir. Bu senaryonun ardından sosyal medyada bir tartışma da aldı başını gitti. Sokak röportajları yapan bir kanal, halka 'eşinize böbreğinizi verir misiniz?' diye sordu. Röportaj sırasında kadın ve erkeklerden genel olarak farklı cevaplar alındı. Gelen cevaplara göz attığınızda, kadınların 'vicdansız' olduğunu düşünebilirsiniz.
Gelin, biraz da gerçekleri konuşalım.
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Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri geçtiğimiz sezona damgasını vurmuştu. Bahar'ın karaciğer donörüne ihtiyacı vardı. Neyse ki kocası Timur'un uyumlu olduğu görülmüştü.
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Özellikle bu röportaj, sosyal medyada çok konuşulmuş kadın ve erkeklerin verdiği cevapların farklılığı olay olmuştu.
Peki gerçekten böyle mi dersiniz? Yoksa kadınlar yine merhamet gösterip bağışçı olurlar mı?
Dilerseniz gerçek hayattan örneklerle biraz bu konuyu değerlendirelim.
Kendi çocuğunu bırakıp gidebilenlerden bir de eşi için fedakarlık yapmasını mı isteyeceğiz?
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"Hasta hikayesi alırken gelini öz kız, adamları damat zannedersiniz. "
"Beşte biri bile etmez"
Siz ne diyorsunuz?
Erkekler "el iyisi, ev kötüsü" olabilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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