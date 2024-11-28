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Eşinize Böbreğinizi Verir misiniz? Kadın ve Erkeklerin Farklı Cevapları Sizi Düşündürecek

Eşinize Böbreğinizi Verir misiniz? Kadın ve Erkeklerin Farklı Cevapları Sizi Düşündürecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 14:24

Bahar dizisini izleyenler bilir ki Bahar'ın eşi Timur, kendisine karaciğerini vermeyi reddetmiştir. Bu senaryonun ardından sosyal medyada bir tartışma da aldı başını gitti. Sokak röportajları yapan bir kanal, halka 'eşinize böbreğinizi verir misiniz?' diye sordu. Röportaj sırasında kadın ve erkeklerden genel olarak farklı cevaplar alındı. Gelen cevaplara göz attığınızda, kadınların 'vicdansız' olduğunu düşünebilirsiniz.

Gelin, biraz da gerçekleri konuşalım.

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Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri geçtiğimiz sezona damgasını vurmuştu. Bahar'ın karaciğer donörüne ihtiyacı vardı. Neyse ki kocası Timur'un uyumlu olduğu görülmüştü.

Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri geçtiğimiz sezona damgasını vurmuştu. Bahar'ın karaciğer donörüne ihtiyacı vardı. Neyse ki kocası Timur'un uyumlu olduğu görülmüştü.

Gelin görün ki Timur, Bahar'a karaciğerini vermeyi reddetti. Bu senaryonun ardından sosyal medyada bir tartışma aldı başını gitti. Birçok sokak röportajcısı, 'eşinize böbreğinizi verir miydiniz?' anketi yapmaya başladı.

Özellikle bu röportaj, sosyal medyada çok konuşulmuş kadın ve erkeklerin verdiği cevapların farklılığı olay olmuştu.

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Peki gerçekten böyle mi dersiniz? Yoksa kadınlar yine merhamet gösterip bağışçı olurlar mı?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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