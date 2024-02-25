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Eşinin En Köylü Özelliklerini Yıllardır Bu Anı Bekliyormuşçasına Birer Birer Yüzüne Vuran Koca

Eşinin En Köylü Özelliklerini Yıllardır Bu Anı Bekliyormuşçasına Birer Birer Yüzüne Vuran Koca

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 13:12

Eşinden gelen 'benim köylü özelliklerimi sayar mısın' sorusu üzerine bir an tereddüt etmeden içindekileri döken koca ve ikilinin komik halleri size de kendi köylü yanlarınızı sorgulatacak.

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Son zamanlarda sosyal medyada bir köylülük meselesidir almış başını gidiyor.

Son zamanlarda sosyal medyada bir köylülük meselesidir almış başını gidiyor.

Kullanıcılar köylülük alameti olduğunu düşündükleri hareket ve davranışları birer birer sayıp dökerken işin aslına bakmak gerekirse bunlar elbette ki mizahi amaçlarla yapılıyor.

Bu beyfendi de eşi tarafından kendisine yöneltilen "en köylü özelliklerimi sayar mısın" sorusuna adeta makinalı tüfek gibi arka arkaya verdiği yanıtlarla hepimizi çok güldürdü.

Bu beyfendi de eşi tarafından kendisine yöneltilen "en köylü özelliklerimi sayar mısın" sorusuna adeta makinalı tüfek gibi arka arkaya verdiği yanıtlarla hepimizi çok güldürdü.

Sosyal medyada hem sanatları ve işleri, hem de aralarındaki tatlı uyum ile tanıdığımız çiftimizin diyaloğundan ise size de hayli tanıdık gelebilecek şeyler çıktı.

Hızlı trendeki ayakkabı anonsları bu hanımefendi içinmiş demek. 😅

Hızlı trendeki ayakkabı anonsları bu hanımefendi içinmiş demek. 😅

Fakat bu kuş besleme meselesini çözemedik. 😂 Kuş sahiplerine söz hakkı doğdu!

Fakat bu kuş besleme meselesini çözemedik. 😂 Kuş sahiplerine söz hakkı doğdu!

Ama onun. tadını hiçbir ekmek kızartma makinası veremiyor...

Ama onun. tadını hiçbir ekmek kızartma makinası veremiyor...
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İyisi mi biz daha fazla spoiler vermeden beyefendinin köylülük alameti addettiği şeylerle sizi baş başa bırakalım.

Anlatılanların üzerine kullanıcılar da en köylü özelliklerini birer birer ortaya döktüler.

Anlatılanların üzerine kullanıcılar da en köylü özelliklerini birer birer ortaya döktüler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Öyleyse bir de size soralım.

Öyleyse bir de size soralım.
twitter.com

Sizin buram buram köy kokan özellikleriniz neler?

Sizin buram buram köy kokan özellikleriniz neler?
twitter.com
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Buyurun!

Buyurun!
twitter.com

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