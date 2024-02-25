Eşinin En Köylü Özelliklerini Yıllardır Bu Anı Bekliyormuşçasına Birer Birer Yüzüne Vuran Koca
Eşinin En Köylü Özelliklerini Yıllardır Bu Anı Bekliyormuşçasına Birer Birer Yüzüne Vuran Koca
Eşinden gelen 'benim köylü özelliklerimi sayar mısın' sorusu üzerine bir an tereddüt etmeden içindekileri döken koca ve ikilinin komik halleri size de kendi köylü yanlarınızı sorgulatacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda sosyal medyada bir köylülük meselesidir almış başını gidiyor.
Bu beyfendi de eşi tarafından kendisine yöneltilen "en köylü özelliklerimi sayar mısın" sorusuna adeta makinalı tüfek gibi arka arkaya verdiği yanıtlarla hepimizi çok güldürdü.
Hızlı trendeki ayakkabı anonsları bu hanımefendi içinmiş demek. 😅
Fakat bu kuş besleme meselesini çözemedik. 😂 Kuş sahiplerine söz hakkı doğdu!
Ama onun. tadını hiçbir ekmek kızartma makinası veremiyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyisi mi biz daha fazla spoiler vermeden beyefendinin köylülük alameti addettiği şeylerle sizi baş başa bırakalım.
Anlatılanların üzerine kullanıcılar da en köylü özelliklerini birer birer ortaya döktüler.
👇
Öyleyse bir de size soralım.
Sizin buram buram köy kokan özellikleriniz neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buyurun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda