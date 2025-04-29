ESG Yatırım Nedir? Gerçekten Sürdürülebilir Bir Yatırım Modeli mi?

Cevap: Evet, ama her zaman değil. Bazı şirketler gerçekten hem dünyaya iyi davranıyor hem de yatırımcısına. Ama bazen de “gezegen için iyi olan” senin cüzdan için o kadar da tatlı olmayabiliyor. Yani kazanırsın ama belki biraz daha yavaş.