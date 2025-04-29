ESG Yatırım Nedir? Gerçekten Sürdürülebilir Bir Yatırım Modeli mi?
Son zamanlarda yatırım dünyasında sıkça duyduğumuz üç harf var: ESG. Peki ama bu ESG tam olarak ne demek, neden bu kadar popüler oldu ve gerçekten dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi başarıyor mu, yoksa sadece “yeşil” görünen yeni bir pazarlama taktiği mi?
Hadi gelin birlikte bakalım.
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Şimdi, önce şu ESG'nin ne olduğunu bir netleştirelim.
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Çevresel alanda karbon salımı, atıklar, geri dönüşüm gibi meseleler var.
Eskiden şirketlerin tek derdi "ne kadar para kazanıyorum?" idi.
Böyle sorular soruluyor tabii ama işin bir de karanlık tarafı var.
Gelelim en merak edilen kısma: ESG yatırımı para kazandırır mı?
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Peki şirketlerin aldığı ESG puanlarına ne kadar güvenebiliriz?
Ama her şeye rağmen ESG bizce iyi bir başlangıç.
Son olarak, ESG dünyayı kurtarır mı?
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