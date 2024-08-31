Esenyurt’ta 34 Katlı Binada Can Pazarı: Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Esenyurt’ta bulunan 34 katlı bir binada çıkan yangın can pazarı yaşanmasına neden oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri saatlerce kurtarılmaya bekledi. İtfaiye ekipleri, aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişiyi, merdiven ile kurtarıldı.