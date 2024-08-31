Esenyurt’ta 34 Katlı Binada Can Pazarı: Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Esenyurt’ta 34 Katlı Binada Can Pazarı: Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Esenyurt’ta bulunan 34 katlı bir binada çıkan yangın can pazarı yaşanmasına neden oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri saatlerce kurtarılmaya bekledi. İtfaiye ekipleri, aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişiyi, merdiven ile kurtarıldı.
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İstanbul Esenyurt’ta Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı.
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Elektrik kablolarıyla tüm binayı saran alevler, bina sakinlerine zor anlar yaşattı.
Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. tfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
Olay yerinden görüntüler
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