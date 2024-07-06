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Erken Finalde Kazanan İspanya

etiket Erken Finalde Kazanan İspanya

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
06.07.2024 - 09:01 Son Güncelleme: 06.07.2024 - 09:02

Çeyrek finallerin ilk karşılaşması ev sahibi Almanya ile İspanya arasında oynandı. Bu eşleşme Avrupa şampiyonası için bir erken final niteliğindeydi. Çünkü turnuvanın açık ara en iyi futbol oynayan iki takımı henüz çeyrek finaldeyken karşılaştılar. Turun farklı ayaklarında olsalardı iki takımın finalde karşılaşacaklarına emindik ama öyle olmadı.

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Turnuva boyunca hiçbir takımın bu iki takımın temposuna çıkamadığını söyleyebilirim.

Turnuva boyunca hiçbir takımın bu iki takımın temposuna çıkamadığını söyleyebilirim.

İspanya topla çok oynayarak orta şiddetin üstünde ama sürekli bir tempoda rakiplerine yüklenerek turları geçerken Almanya ise ev sahibi olmanın da enerjisiyle topu İspanya kadar istemeyen ancak topu elde ettiği bazı dakikalarda tempoyu aşırı yükselterek rakiplerini çaresiz bırakarak istediği sonuçları aldı.

İspanya Morata’nın ağır bir merkez santraforu olmamasından dolayı hızlı bir atak tarzı vardı. Hızlı kanat oyuncuları Williams ve Yamal ile gol bölgesine taşıdıkları topu genelde ceza sahası etrafından şut tercihleri ile bitirmeye çalışıyorlar. Bu biraz Türkiye’nin de yapmaya çalıştığı bir şey. Gol beklentisini santraforun etrafımdaki oyunculara yönelterek ceza sahasına yakın bölgelerden şutlarla gol yakalamak.

Maçta beklediğimiz gibi önce İspanya topu daha çok isteyen taraf oldu.

Maçta beklediğimiz gibi önce İspanya topu daha çok isteyen taraf oldu.

Maç yoğun bir orta saha mücadelesi ile sürerken bazı bölümlerde Almanya’nın da topa daha hakim olabildiğini gördük. İlk yarı bu şekilde geçti rakipler dikkatli davrandı ve birbirini tarttı. Derken 8. Dakikada dizinden sakatlanan Pedri’nin yerine oyuna giren Olmo, Yamal’ın getirdiği topta 51. Dakikada ceza yayına yakın bir bölgeden yumuşak ama teknik bir vuruşla takımını öne geçirdikten sonra maç tamamen şekil değiştirdi. Burada bahsetmek istediğim bir şey var. Almanya antrenörü gole ihtiyacı olduğunda 55. Dakikada oyuncu değişiklikleri yaparak ihtiyacı olan golü bulma yoluna gitti. Bizim antrenörlerimiz gibi 70. Dakikayı beklemedi. Bunu böyle bir dip not olarak buraya bırakalım. 

Yediği golden sonra Almanya tam anlamıyla savaş moduna geçti. Öyle baskılı bir hücuma oyunu oynadılar ki İspanyollar boğuldu. Tüm hatlarını hücuma yönlendiren Almanya fırsatlar bulmaya başladı. Oyuna giren Fuellkrug oyunu çok hareketlendirdi. Almanya dakika 89’a kadar öyle bir bastırdı ki gol atmasaydı üzülürdünüz. Derken 89’da Wirtz’in golü geldi. Gerçekten gol atmak Almanya’nın hakkıydı. Almanya beraberliği hak etti ve aldı. Uzatmalarda oyun gitti geldi şüpheli penaltı pozisyonu mu uzatmalar bitiyor mu penaltılar mı derken Olmo’nun ortasında akrobat gibi yükselip kafayı vuran Merino bitime 1 dakika kala İspanya’yı öne geçirdi. Bu şok golle maç bitiverdi. Ev sahibi Almanya, İspanya ile final kalitesinde bir maç oynayarak turnuvaya veda etmiş, İspanya da yarı finale yükselmiş oldu. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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