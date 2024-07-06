Erken Finalde Kazanan İspanya

İspanya topla çok oynayarak orta şiddetin üstünde ama sürekli bir tempoda rakiplerine yüklenerek turları geçerken Almanya ise ev sahibi olmanın da enerjisiyle topu İspanya kadar istemeyen ancak topu elde ettiği bazı dakikalarda tempoyu aşırı yükselterek rakiplerini çaresiz bırakarak istediği sonuçları aldı.

İspanya Morata’nın ağır bir merkez santraforu olmamasından dolayı hızlı bir atak tarzı vardı. Hızlı kanat oyuncuları Williams ve Yamal ile gol bölgesine taşıdıkları topu genelde ceza sahası etrafından şut tercihleri ile bitirmeye çalışıyorlar. Bu biraz Türkiye’nin de yapmaya çalıştığı bir şey. Gol beklentisini santraforun etrafımdaki oyunculara yönelterek ceza sahasına yakın bölgelerden şutlarla gol yakalamak.