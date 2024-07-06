Erken Finalde Kazanan İspanya
Erken Finalde Kazanan İspanya
Çeyrek finallerin ilk karşılaşması ev sahibi Almanya ile İspanya arasında oynandı. Bu eşleşme Avrupa şampiyonası için bir erken final niteliğindeydi. Çünkü turnuvanın açık ara en iyi futbol oynayan iki takımı henüz çeyrek finaldeyken karşılaştılar. Turun farklı ayaklarında olsalardı iki takımın finalde karşılaşacaklarına emindik ama öyle olmadı.
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Turnuva boyunca hiçbir takımın bu iki takımın temposuna çıkamadığını söyleyebilirim.
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Maçta beklediğimiz gibi önce İspanya topu daha çok isteyen taraf oldu.
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