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Erkeklerle En Saçma Anılarını Anlatarak Hepimizi Dumura Uğratan Kullanıcılar

Erkeklerle En Saçma Anılarını Anlatarak Hepimizi Dumura Uğratan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 13:14

Bu kez klavyenin sahibi kadınlar. Twitter'da ''Kızlar erkeklerle en saçma anınız neydi?'' diye soran bir kullanıcıya gelen cevaplar hepimizi duruma uğrattı.

Buyrun bir de siz okuyun 👇🥴

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Twitter'da kadınlar birleşti ve karşı cinsle olan tanışma, görüşme ve kapanış anılarını anlatmaya başladı.

Bu tweet altına gelen yorumlar ilişkilere bakış açımızı tekrar sorgulamamıza neden oldu👇

Bu tweet altına gelen yorumlar ilişkilere bakış açımızı tekrar sorgulamamıza neden oldu👇
twitter.com

Kiminin hatırlamak bile istemediği hayal kırıklığıyla dolu anıları depreşti👇

Kiminin hatırlamak bile istemediği hayal kırıklığıyla dolu anıları depreşti👇
twitter.com

Kimi döktüğü gözyaşlarını tekrar hatırladı👇

Kimi döktüğü gözyaşlarını tekrar hatırladı👇
twitter.com

Bunu biz de anlamlandıramadık👇😳

Bunu biz de anlamlandıramadık👇😳
twitter.com
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Arkadaşlarına 1 yıllık goygoy malzemesi verenler👇

Arkadaşlarına 1 yıllık goygoy malzemesi verenler👇
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