Erkeklerle En Saçma Anılarını Anlatarak Hepimizi Dumura Uğratan Kullanıcılar
Erkeklerle En Saçma Anılarını Anlatarak Hepimizi Dumura Uğratan Kullanıcılar
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Twitter'da kadınlar birleşti ve karşı cinsle olan tanışma, görüşme ve kapanış anılarını anlatmaya başladı.
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Bu tweet altına gelen yorumlar ilişkilere bakış açımızı tekrar sorgulamamıza neden oldu👇
Kiminin hatırlamak bile istemediği hayal kırıklığıyla dolu anıları depreşti👇
Kimi döktüğü gözyaşlarını tekrar hatırladı👇
Bunu biz de anlamlandıramadık👇😳
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Arkadaşlarına 1 yıllık goygoy malzemesi verenler👇
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