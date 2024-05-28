Erkek Doğum Kontrol Haplarında Önemli Bir Eşik Atlandı: Farelerde İşe Yaradı
Erkek Doğum Kontrol Haplarında Önemli Bir Eşik Atlandı: Farelerde İşe Yaradı
Doğum kontrolü söz konusu olduğunda, kadınlar ve erkekler arasında bir dengesizlik olduğu aşikar. Bilim insanları artık bunu değiştirmeye kararlı. Erkeklerin de kullanabileceği doğum kontrol hapları, fareler üzerinde olumlu sonuç verdi.
Gelin detaylara bir bakalım!
Kaynak: IFL Science
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Doğum kontrolü söz konusu olduğundan en büyük sorumluluk kadınların.
Araştırmacılar, yeni bir yöntemle spermlerin hareketini geçici olarak sınırlamayı başardı.
İlaç, testislerde hareketliliği kısıtladı ve spermlerin sayısını düşürdü. Ayrıca testis boyutunu etkilemediği ve toksik herhangi bir yan etkisi olmadığı açıklandı.
Çalışmaları yürüten Dr. Courtney M. Sutton, özellikle doğum kontrol etkisinin tersine döndürülmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.
Her ne kadar çalışmalar başarılı ilerliyor olsa da şu anda piyasaya sürülecek bir ilaç bulunmuyor.
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