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Erkek Doğum Kontrol Haplarında Önemli Bir Eşik Atlandı: Farelerde İşe Yaradı

Erkek Doğum Kontrol Haplarında Önemli Bir Eşik Atlandı: Farelerde İşe Yaradı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.05.2024 - 23:50

Doğum kontrolü söz konusu olduğunda, kadınlar ve erkekler arasında bir dengesizlik olduğu aşikar. Bilim insanları artık bunu değiştirmeye kararlı. Erkeklerin de kullanabileceği doğum kontrol hapları, fareler üzerinde olumlu sonuç verdi. 

Gelin detaylara bir bakalım!

Kaynak: IFL Science

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Doğum kontrolü söz konusu olduğundan en büyük sorumluluk kadınların.

Doğum kontrolü söz konusu olduğundan en büyük sorumluluk kadınların.
www.kulalcukurova.com

Doğum kontrol ürünlerinin genel olarak kadınları amaçladığı ve erkekler ile kadınlar arasında bir eşitsizlik olduğu aşikar. Bugüne kadar üretilen ürünler, genellikle kadın üreme sistemi etrafında tasarlanıyor. Bu durumu değiştirmek için ise uzun süredir çalışmalar sürüyordu.

Araştırmacılar, yeni bir yöntemle spermlerin hareketini geçici olarak sınırlamayı başardı.

Araştırmacılar, yeni bir yöntemle spermlerin hareketini geçici olarak sınırlamayı başardı.

Yeni yöntem, mevcut doğum kontrol hapları gibi hormon seviyeleri üzerinde etkili değil. İlaç, testislerde yüksek seviyelerde üretilen STK33 proteinini hedef alıyor.

İlaç, testislerde hareketliliği kısıtladı ve spermlerin sayısını düşürdü. Ayrıca testis boyutunu etkilemediği ve toksik herhangi bir yan etkisi olmadığı açıklandı.

İlaç, testislerde hareketliliği kısıtladı ve spermlerin sayısını düşürdü. Ayrıca testis boyutunu etkilemediği ve toksik herhangi bir yan etkisi olmadığı açıklandı.

Fareler üzerinde yapılan deneyin oldukça başarılı olduğu aktarıldı. Fare deneyince, ilaç verilen farelerin testisleri küçülmedi ve ilaç yan etkileri görülmedi.

Çalışmaları yürüten Dr. Courtney M. Sutton, özellikle doğum kontrol etkisinin tersine döndürülmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

Çalışmaları yürüten Dr. Courtney M. Sutton, özellikle doğum kontrol etkisinin tersine döndürülmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

'İlacın kullanılmadığı bir dönemin ardından fareler sperm hareketliliğini ve sayısını geri kazanmış ve tekrar doğurgan hale gelmiştir.”

Her ne kadar çalışmalar başarılı ilerliyor olsa da şu anda piyasaya sürülecek bir ilaç bulunmuyor.

Her ne kadar çalışmalar başarılı ilerliyor olsa da şu anda piyasaya sürülecek bir ilaç bulunmuyor.
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