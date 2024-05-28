Erkek Doğum Kontrol Haplarında Önemli Bir Eşik Atlandı: Farelerde İşe Yaradı

Doğum kontrol ürünlerinin genel olarak kadınları amaçladığı ve erkekler ile kadınlar arasında bir eşitsizlik olduğu aşikar. Bugüne kadar üretilen ürünler, genellikle kadın üreme sistemi etrafında tasarlanıyor. Bu durumu değiştirmek için ise uzun süredir çalışmalar sürüyordu.