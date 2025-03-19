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Ercan Saatçi Kimdir? Sanatçı Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri ve Biyografisi

Ercan Saatçi Kimdir? Sanatçı Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 09:52

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ercan Saatçi, 'İzel-Çelik-Ercan' müzik grubuyla yıllarca gündemden düşmeyen isimlerden oldu. Müzisyen, besteci ve yapımcı Ercan Saatçi, müzik kariyerinde dikkat çeken parçalarıyla, Popstar ve Türkstar gibi sevilen yarışmalarda jüri üyelikleriyle tanınıyor. Peki Ercan Saatçi kimdir? 

İşte, detaylar...

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Ercan Saatçi Kimdir?

Ercan Saatçi Kimdir?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sevilen müzisyen Ercan Saatçi ilköğretim eğitimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda tamamladı. 

Saatçi ilköğrenim gördüğü sırada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri de aldı. Ortaokul ve liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde okuyan Ercan Saatçi, bu yıllarda müzikle ilişkisini artırdı ve Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi’nin müzik grubunu kurarak ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarında boy göstererek hayallerinin peşinden gitmeye başladı. 

Lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte 1988 yılında 'I Will Cry' adlı şarkıya imza atan Ercan Saatçi, Hey derisinin yarışmasını kazandı. Daha sonra İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü'nde eğitim hayatına devam etti. Bu sırada 1988 yılında Eurovision finallerine katılmaya hak da kazandı.

Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri

Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri

Ünlü müzisyen Ercan Saatçi, 1991 yılında İzel Çeliköz ve Çelik ile birlikte bir grup kurdu. 90'lı yılların beğenilen grubu olan İzel-Çelik-Ercan'ın ilk ve tek albümü 'Özledim' oldu. 1992 yılında Çelik Erişçi'nin gruptan ayrıldı ve 1993 yılında İzel ve Ercan ikilisi 'İşte Yeniden' albümünü sevenleriyle paylaştı.

Ercan Saatçi, 2003 ila 2004 yıllarında Popstar ve Türkstar; 2006’da Star Avı, 2008 senesinde ise Alaturka Solist yarışmalarında yer aldı. İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte jüri üyeliği yaptı.

Ercan Saatçi, zorlu pandemi dönemlerinde ise kendi evinde yapıp sunduğu Çok Akustik programıyla milyonların kalbini kazandı.

Ercan Saatçi Evli mi?

Ercan Saatçi Evli mi?

Ertuğrul Özkök’ün kızı Gülümsün Özkök ile 1997’de nikah masasına oturan Ercan Saatçi, 14 Ekim 2009 tarihinde boşandı. Ercan Saatçi’nin iki çocuğu vardır.

Ercan Saatçi Gözaltına mı Alındı? Neden?

Ercan Saatçi Gözaltına mı Alındı? Neden?

19 Mart 2025 sabah saatlerinde gözaltına alınan Ercan Saatçi'nin, İBB konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındığı iddialar arasında. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ercan Saatçi Albümleri ve Şarkıları

Ercan Saatçi Albümleri ve Şarkıları

Ercan Saatçi'nin Diskografi

  • Kara Kışlar (Akustik) • 2020

  • Deli Yarim • 2018

  • Seni Görmeyeli • 2018

  • Club (Delpin Hotels) • 2008

  • Laila Orient • 2003

  • Fenerbahçe Marşları, Vol.2 • 2001

  • Fenerbahçe Marşları, Vol.1 • 1998

  • Manşet • 1998

  • Türk Marşları • 2000

  • Tam 14 Saat Oldu - 1996

  • Sayenizde • 1995

  • Ebabil Bir Kuştur - 1994

  • İşte Yeniden • 1993

  • Vitamin Değil Şifa Niyetine - 1992

  • Özledim -1991

Ercan Saatçi'nin Bazı Şarkıları

  • Dokunmayın

  • Dönmelisin

  • E Bilemem Artık

  • Efsane Donuyor

  • Eller Havaya

  • Ellerim Bomboş

  • Fenerbahçe Cumhuriyeti

  • Harp Okulu Marşı

  • Hasret

  • İmkanı Yok

  • İstemem

  • İşte Yeniden

  • Jandarma Marşı

  • Kadıköy'de Bu Gece

  • Karakışlar

  • Manşet

  • Sayenizde

  • Seni Görmeyeli

  • Yasa Fenerbahçe

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Ercan Saatçi'nin Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Ercan Saatçi'nin Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Ercan Saatçi'nin Rol Aldığı Diziler

  • Mert İle Gert (Konuk oyuncu, 2008)

  • Çat Kapı (2005)

  • Başka Yerde Yok (2005)

  • Yıldız Karayel (2002)

  • Reyting Hamdi (Aynasız Ercan, 2002)

Ercan Saatçi'nin Rol Aldığı Sinema Filmleri

  • O Şimdi Asker (Murat, 2002)

Ercan Saatçi'nin Müziğini Yaptığı Yapımlar

Ercan Saatçi'nin Müziğini Yaptığı Yapımlar

  • Tuba Büyüküstün: Sayenizde (Kısa Film, 2019)

  • Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

  • Dedemin Fişi (Sinema Filmi 2016)

  • Kutsal Damacana (Sinema Filmi 2007)

  • Fırtınalı Aşk (TV Dizisi 2007)

  • Yeter Anne (TV Dizisi 2002)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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