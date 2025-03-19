Ercan Saatçi Kimdir? Sanatçı Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri ve Biyografisi

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sevilen müzisyen Ercan Saatçi ilköğretim eğitimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda tamamladı.

Saatçi ilköğrenim gördüğü sırada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri de aldı. Ortaokul ve liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde okuyan Ercan Saatçi, bu yıllarda müzikle ilişkisini artırdı ve Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı. Haydarpaşa Lisesi’nin müzik grubunu kurarak ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarında boy göstererek hayallerinin peşinden gitmeye başladı.

Lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte 1988 yılında 'I Will Cry' adlı şarkıya imza atan Ercan Saatçi, Hey derisinin yarışmasını kazandı. Daha sonra İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü'nde eğitim hayatına devam etti. Bu sırada 1988 yılında Eurovision finallerine katılmaya hak da kazandı.