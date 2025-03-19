Ercan Saatçi Kimdir? Sanatçı Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri ve Biyografisi
Ercan Saatçi Kimdir? Sanatçı Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri ve Biyografisi
90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ercan Saatçi, 'İzel-Çelik-Ercan' müzik grubuyla yıllarca gündemden düşmeyen isimlerden oldu. Müzisyen, besteci ve yapımcı Ercan Saatçi, müzik kariyerinde dikkat çeken parçalarıyla, Popstar ve Türkstar gibi sevilen yarışmalarda jüri üyelikleriyle tanınıyor. Peki Ercan Saatçi kimdir?
İşte, detaylar...
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Ercan Saatçi Kimdir?
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Ercan Saatçi'nin Müzik Kariyeri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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