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Epic Bombayı Patlattı: Steam Fiyatı 833 TL'yi Aşan Etkileyici Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Bombayı Patlattı: Steam Fiyatı 833 TL'yi Aşan Etkileyici Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 20:36

Epic Games Store bu kez bombayı patlattı! Yeni yıl döneminde her güne bir bedava oyun sığdıran Epic Games Store'un bugünkü bedava oyunu son yılların beğenilen AAA yapımlarından biri oldu.

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Ne demişler, her güzel şeyin bir sonu var...

Ne demişler, her güzel şeyin bir sonu var...

Epic Games Store yeni yıl döneminde her gün bir gizemli oyunu kullanıcılarına bedava sunarak kalplerimizi çaldı. Yeni yıl heyecanı da yavaş yavaş geride kalırken oyuncular olarak bu gizemli oyunlara da veda ediyoruz ancak Epic Games Store giderayak harika bir hediye ile karşımızda.

Bugünün bedava oyunu Steam'de 27,99 dolar, yani yaklaşık 833 TL'ye satılan A Plague Tale: Innocence.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'un 3 Ocak tarihli bedava oyununu kapmak için platforma hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmında yer alan A Plague Tale: Innocence'i bulun ve tıklayın. Oyunun sayfasında 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek beğenilen yapımı kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

A Plague Tale: Innocence'i kapmak için acele edin!

A Plague Tale: Innocence'i kapmak için acele edin!

Epic Games Store'un her güne bir bedava oyun fırsatlarının neredeyse sonuna gelmiş olsak da henüz süreç bitmiş değil. Bu sebeple oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak eklemek için sadece 24 saatiniz var. Oyunu yarın saat 19:00'a kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza dek sizin olacak.

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