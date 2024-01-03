Epic Bombayı Patlattı: Steam Fiyatı 833 TL'yi Aşan Etkileyici Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Bombayı Patlattı: Steam Fiyatı 833 TL'yi Aşan Etkileyici Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store bu kez bombayı patlattı! Yeni yıl döneminde her güne bir bedava oyun sığdıran Epic Games Store'un bugünkü bedava oyunu son yılların beğenilen AAA yapımlarından biri oldu.
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Ne demişler, her güzel şeyin bir sonu var...
Bugünün bedava oyunu Steam'de 27,99 dolar, yani yaklaşık 833 TL'ye satılan A Plague Tale: Innocence.
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
A Plague Tale: Innocence'i kapmak için acele edin!
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