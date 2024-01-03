Epic Bombayı Patlattı: Steam Fiyatı 833 TL'yi Aşan Etkileyici Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games Store'un her güne bir bedava oyun fırsatlarının neredeyse sonuna gelmiş olsak da henüz süreç bitmiş değil. Bu sebeple oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak eklemek için sadece 24 saatiniz var. Oyunu yarın saat 19:00'a kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza dek sizin olacak.