Engelli Aracı Olanlar Dikkat! Engelli Kişi Araçta Olsa Bile Üçüncü Kişi Kullanamayacak
Engelli Aracı Olanlar Dikkat! Engelli Kişi Araçta Olsa Bile Üçüncü Kişi Kullanamayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak'tan itibaren ÖTV'siz alınan engelli vatandaşların engeline uygun özel tertibat yaptırılan araçların gerekli tescili yapılmadıysa üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Gerekli belgeleri almayanlar engelli kişi araçta olsa bile aracı kullanamayacak.
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Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.
Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.'
Böylece yönetmelikle beraber engelli raporu ile ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı eğer gerekli belge yoksa yasaklanmış oldu.
Bunun yanında yönetmeliğe göre artık kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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