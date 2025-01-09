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Enerji ve Teknoloji Zirvede! 9 Ocak Borsasında Kazandıran Hisseler

etiket Enerji ve Teknoloji Zirvede! 9 Ocak Borsasında Kazandıran Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 18:16

Borsa, 9 Ocak Perşembe günü hızla yükseldi! Bugün enerji, teknoloji, inşaat ve kimya sektörleri ön plana çıktı ve yatırımcılarına kazançlı bir gün yaşattı. Peki, hangi hisseler yatırımcıları sevindirdi? 

İşte 9 Ocak’ın en çok kazanan hisseleri! 👇

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1. Bien Yapı Ürünleri (BIENY)

1. Bien Yapı Ürünleri (BIENY)

📈 Fiyat: 35,88 TL

🧗 Değişim: %9,99

Bien Yapı Ürünleri, bugün borsada büyük bir çıkış yaptı! İnşaat sektöründeki yükselişiyle yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

2. Bagfas Bandırma Gübre (BAGFS)

2. Bagfas Bandırma Gübre (BAGFS)

📈 Fiyat: 25,16 TL

🧗 Değişim: %9,97

Gübre sektöründe Bugün yükselen değerlerden biri de Bagfas oldu! Tarım yatırımcıları için kazanç dolu bir gün! 🌱

3. Kartonsan Karton Sanayi (KARTN)

3. Kartonsan Karton Sanayi (KARTN)

📈 Fiyat: 103,60 TL

🧗 Değişim: %9,92

Kartonsan, borsada hızlı bir yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Kağıt ve karton sektöründeki bu büyük sıçrama, yatırımcıları mutlu etti! 📦

4. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

4. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

📈 Fiyat: 2,25 TL

🧗 Değişim: %9,76

Bugün yatırımcılarını sevindiren Kervansaray Yatırım Holding, borsada adından sıkça söz ettirdi.

5. Aztek Teknoloji Ürünleri (AZTEK)

5. Aztek Teknoloji Ürünleri (AZTEK)

📈 Fiyat: 51,40 TL

🧗 Değişim: %8,30

Teknoloji sektörü bugün Aztek Teknoloji ile ivme kazandı! Yatırımcılar, teknoloji ürünlerine olan ilgiyi somut olarak gördü. 💻

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6. Çelik Halat ve Tel Sanayi (CELHA)

6. Çelik Halat ve Tel Sanayi (CELHA)

📈 Fiyat: 23,36 TL

🧗 Değişim: %6,86

Çelik Halat ve Tel Sanayi, bugün yatırımcılarına kazanç sağladı. İnşaat ve sanayi sektörünün güçlü ismi olarak öne çıktı. 🏗️

7. Sanifoam Endüstri (SANFM)

7. Sanifoam Endüstri (SANFM)

📈 Fiyat: 44,50 TL

🧗 Değişim: %6,71

Sanifoam, sektöründe ciddi bir değer kazandı ve yatırımcıları için iyi bir fırsat sundu!

8. E-Data Teknoloji (EDATA)

8. E-Data Teknoloji (EDATA)

📈 Fiyat: 13,98 TL

🧗 Değişim: %6,39

E-Data, teknoloji sektöründeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti! Bugün kazanmak isteyenler için tercih edilen bir hisse oldu.

9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık (HURGZ)

9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık (HURGZ)

📈 Fiyat: 5,08 TL

🧗 Değişim: %6,28

Medya sektöründe yükselen yıldızlardan biri olan Hürriyet Gazetecilik, bugün yatırımcılarının yüzünü güldürdü! Basım ve yayın sektöründe bu hareketlilik gözlerden kaçmadı.

10. İhlas Holding (IHLAS)

10. İhlas Holding (IHLAS)

📈 Fiyat: 4,00 TL

🧗 Değişim: %6,10

İhlas Holding, bugün borsada güçlü bir çıkış yaparak yatırımcılarını sevindirdi! 📈

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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