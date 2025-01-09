Enerji ve Teknoloji Zirvede! 9 Ocak Borsasında Kazandıran Hisseler
Enerji ve Teknoloji Zirvede! 9 Ocak Borsasında Kazandıran Hisseler
Borsa, 9 Ocak Perşembe günü hızla yükseldi! Bugün enerji, teknoloji, inşaat ve kimya sektörleri ön plana çıktı ve yatırımcılarına kazançlı bir gün yaşattı. Peki, hangi hisseler yatırımcıları sevindirdi?
İşte 9 Ocak’ın en çok kazanan hisseleri! 👇
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1. Bien Yapı Ürünleri (BIENY)
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2. Bagfas Bandırma Gübre (BAGFS)
3. Kartonsan Karton Sanayi (KARTN)
4. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)
5. Aztek Teknoloji Ürünleri (AZTEK)
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6. Çelik Halat ve Tel Sanayi (CELHA)
7. Sanifoam Endüstri (SANFM)
8. E-Data Teknoloji (EDATA)
9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık (HURGZ)
10. İhlas Holding (IHLAS)
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