Enerji ve Teknoloji Sektörleri Önde! 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da Yükselen 10 Hisse

LYDYE, %9,99’luk artışla 9.965,00 TL seviyesine ulaştı. Şirket, yenilenebilir enerji kaynakları alanında faaliyet gösteriyor ve son dönemlerde büyüyen çevre dostu projeleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yatırımcılar bu sektördeki potansiyel kârlılığın farkında olup, şirketin geleceği ile ilgili pozitif bir beklentiye sahipler.