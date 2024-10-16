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Enerji ve Teknoloji Sektörleri Önde! 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da Yükselen 10 Hisse

etiket Enerji ve Teknoloji Sektörleri Önde! 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da Yükselen 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 18:23

Bugün, 16 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseleri sizler için derledik. Enerji, teknoloji ve tekstil gibi farklı sektörlerde yer alan bu hisseler yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. İşte günün öne çıkan hisse senetleri:

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1. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

1. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

%10 artışla 62,15 TL seviyesine ulaşan MARKA, çeşitli sektörlere yaptığı yatırımlarla biliniyor. Çeşitli sektörlerdeki yatırımlarının başarısı hisselerdeki artışı destekledi.

2. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)

2. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)

LYDYE, %9,99’luk artışla 9.965,00 TL seviyesine ulaştı. Şirket, yenilenebilir enerji kaynakları alanında faaliyet gösteriyor ve son dönemlerde büyüyen çevre dostu projeleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yatırımcılar bu sektördeki potansiyel kârlılığın farkında olup, şirketin geleceği ile ilgili pozitif bir beklentiye sahipler.

3. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

3. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

IZFAS hissesi %9,97’lik bir artış kaydederek 48,08 TL seviyesine çıktı.

4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)

MRSHL %9,95'lik bir yükselişle 1.635,00 TL’ye ulaştı. Şirket, Türkiye'deki inşaat sektörü ve ev yenileme projelerinin artmasıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil çevre dostu boya çözümleri ile pazarda rekabet gücünü artırıyor.

5. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

5. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

VBTYZ, %9,95 oranında yükselerek 27,84 TL seviyesine ulaştı. Teknoloji alanında dijital dönüşüm projeleriyle büyüyen şirket, özellikle yazılım geliştirme alanında güçlü bir pozisyona sahip.

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6. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

6. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

ARSAN hissesi %8,20 artışla 21,22 TL’ye çıktı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket, yeni ihracat pazarları ve sürdürülebilirlik projeleri ile öne çıkıyor.

7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

ARZUM, %7,17 oranında değer kazanarak 48,40 TL’ye ulaştı. Küçük ev aletleri üretiminde inovasyon odaklı yaklaşımı ile tüketici elektroniğinde güçlü bir marka olan Arzum, yerli ve uluslararası pazarlarda büyüme gösteriyor.

8. Cimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları (CMBTN)

8. Cimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları (CMBTN)

CMBTN hissesi %6,92 artışla 2.440,00 TL'ye yükseldi. Şirket, inşaat sektöründe devam eden projeler ve altyapı yatırımları ile büyüme kaydediyor.

9. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

9. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

%6,20 artışla 42,46 TL’ye ulaşan KONTR hissesi, mühendislik ve enerji çözümleri sağlayan bir teknoloji firması olarak son dönemde ivme kazandı.

10. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

10. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

TERA hissesi %5,79’luk bir artışla 24,10 TL’ye ulaştı. Yatırım hizmetleri ve menkul kıymet alım satımı alanında büyüyen Tera Yatırım, sektördeki hareketliliği ile öne çıkıyor.

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