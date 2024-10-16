Enerji ve Teknoloji Sektörleri Önde! 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da Yükselen 10 Hisse
Enerji ve Teknoloji Sektörleri Önde! 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da Yükselen 10 Hisse
Bugün, 16 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisseleri sizler için derledik. Enerji, teknoloji ve tekstil gibi farklı sektörlerde yer alan bu hisseler yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor. İşte günün öne çıkan hisse senetleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lydia Yeşil Enerji Kaynaklar (LYDYE)
3. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)
4. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL)
5. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın