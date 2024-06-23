En Zengin Ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Para Birimi “Dirhem” Hakkında 10 Bilgi
En Zengin Ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Para Birimi “Dirhem” Hakkında 10 Bilgi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde parıltılı alışverişin ve lüksün sembolü olan dirhemler, ülkenin ekonomik can damarını oluşturuyor. Bu küçük paralar, hem yerel hayatın hem de uluslararası finansın merkezinde önemli bir rol oynuyor. Gel, bu göz alıcı para birimiyle dolu dünyaya birlikte bir göz atalım! 💸
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1. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, dirhem uzun yıllardır popülerliğini koruyor.
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2. Dirhemin küçük kardeşi...
3. AED, yani tanınmışlık abidesi.
4. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dirhemler, ABD dolarıyla dans ediyor.
5. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dirhemlerin yanı sıra sıklıkla kullanılan renkli ve gösterişli banknotlar da bulunuyor.
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