En Zengin Ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Para Birimi “Dirhem” Hakkında 10 Bilgi

Dirhemin uluslararası kısaltması olan 'AED', aslında Arapça 'Ayn', 'Emirlik' ve 'Dirhem' kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu kısaltma, hem şık bir ifadeyi sunuyor hem de derin bir anlama sahip. 'Ayn', bölgedeki Arap harflerinden birini temsil ederken, 'Emirlik' Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini ifade ediyor ve 'Dirhem' ise para biriminin adını taşıyor.