En Yaşlısından En Yüksek Hıza Olimpiyat Oyunlarının Enleri

Kayıtlı belgelere göre tarihte ilk kez M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde başladığı düşünülen Olimpiyat Oyunları, dünyanın bilinen en eski yarışları arasında. Tam başlangıcı kesin olarak bilinmeyen Olimpiyat Oyunları, bildiğimiz haliyle ise 1896 yılından beri her 4 yılda bir düzenleniyor.

O halde, bugüne kadar sayısız sporcuya ve atlete ev sahipliği yapan Olimpiayatlar'ın yaşadığı enleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz?