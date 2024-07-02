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En Yaşlısından En Yüksek Hıza Olimpiyat Oyunlarının Enleri

En Yaşlısından En Yüksek Hıza Olimpiyat Oyunlarının Enleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 11:48

Kayıtlı belgelere göre tarihte ilk kez M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde başladığı düşünülen Olimpiyat Oyunları, dünyanın bilinen en eski yarışları arasında. Tam başlangıcı kesin olarak bilinmeyen Olimpiyat Oyunları, bildiğimiz haliyle ise 1896 yılından beri her 4 yılda bir düzenleniyor. 

O halde, bugüne kadar sayısız sporcuya ve atlete ev sahipliği yapan Olimpiayatlar'ın yaşadığı enleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

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1. En Yaşlı Olimpiyat Şampiyonu

1. En Yaşlı Olimpiyat Şampiyonu

Oscar Swahn, İşveçli bir atıcıydı ve Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yaşlı sporcuydu. Atıcılık dalında yarışan Swahn, 1908 yılında 60 yaşındayken ilk Olimpiyat altın madalyasını aldı ve 1920'de 72 yaşındayken yeniden Olimpiyatlar'a katılarak tarihin gördüğü en yaşlı Olimpiyat sporcusu oldu. Bu katılımlar boyunca toplam 6 madalya kazanan sporcu, 'running deer' (koşen geyik) kategorisinde yarışmıştı.

2. En Genç Olimpiyat Şampiyonu

2. En Genç Olimpiyat Şampiyonu

Dimitris Loundras, 1896 Atina Olimpiyatları'na katıldığında 10 yaşında bir jimnastikçiydi. Aynı yıl altın madalya kazanarak Olimpiyat tarihinin gördüğü en genç şampiyon oldu. Ancak kimi kaynaklara göre Loundras bu madalyayı tek başına, kimilerine göre ise takım paralel barlarında yarışırken kazandı.

3. En Uzun Olimpiyat Meşalesi Taşıma

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 2008 Olimpiyatları, olimpiyat meşalesinin en uzun süreli ve en uzak mesafeli yolculuğuna tanıklık etti. 24 Mart 2008 tarihinde Atina'dan yolculuğuna başlayan meşale, dünya çapında 21 ülkeyi dolaşarak ve tam 137.000 kilometre boyunca elden ele devredilerek, 8 Ağustos 2008 tarihinde açılış töreninin yapılacağı alana ulaştı.

4. En Yüksek Hız

Usain Bolt, Olimpiyat tarihinin gördüğü en iyi sprinter kabul edilen bir atlet. 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyat Yarışları'nda üst üste 8 altın madalya kazanan Bolt, 100 m ve 200 m şampiyonluklarını art arda kazanan tek sprinter olma ünvanı taşır. Ayrıca 2008 Beijing Olimpiyatları'nda elde ettiği çifte sprint zaferiyle tanınır ve her iki rekoru birden elinde bulunduran ilk kişi olarak bilinir. Ek olarak 4*100 metre bayrak yarışlarında da dünya rekoru sahibidir.

5. En Yüksek Atlayış

Kübalı Javier Sotomayor, 1992 İspanya Yaz Olimpiyatları'nda yüksek atlama kategorisinde 2,45 metrelik derece yaparak hala kırılamayan bir rekora imza attı. 2000 yılında katıldığı Sidney Olimpiyatları'nda kendisi bile önceki rekorunu geçmeyi başaramadı.

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6. En Uzun Atlama

Yaz Olimpiyatları'ndaki çok sporlu etkinliklerden olan uzun atlama, 1896'da ilk kez programa dahil edildikten sonra, kendi tarihinin gördüğü en yüksek dereceye 1968 yılında tanıklık etti. Erkek kategorisinde 8,90 metrelik atlama yapan Bob Beamon altın madalyanın sahibi oldu. Uzun atlama kadın kategorisi ise 1948 yılında tanıtıldıktan sonra, 1928 yılında Jackie Joyner-Kersee ile kendi rekoruna ulaştı. Kersee'nin derecesi olan 7,40 metre bugüne kadar hala kırılabilmiş değil.

7. En Hızlı Yüzme

Amerikalı efsanevi yüzücü Michael Phelps, kendi içinde 16 farklı kategori bulunan Yaz Olimpiyatları yüzme kategorisindeki 3 ayrı rekoru elinde tutan ve takımları kapsayan 2 ayrı rekorun da parçası olan isimdir. 28 Olimpiyat Madalyası'na sahip olan Phelps, 2008 Olimpiyatları'nda, 200 metre serbest yüzme kategorisinde 1:42.96 ile derece yapmıştır. Aynı yıl 200 metre ve 400 metre karışık kategorilerinde de ayrı ayrı rekorlara imza atmıştır.

8. En Uzun Mesafe Yüzme

Hollandalı yüzücü Maarten van der Weijden, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Erkekler10 km açık su yüzme maratonunda, büyük rakibi David Davies'i kıl payı geride bırakarak altın madalyanın ve dünya rekorunun sahibi oldu.

9. En Uzun Atışlar

Olimpiyat Oyunları'ndaki Atletizm kategorisine dahil olan en uzun atışlar birden fazla bölümde incelenebilir. Buna göre;

  • Jürgen Schult, 74,08 metrelik disk atışıyla 1998'den beri 'En Uzun Disk Atışı',

  • Yuriy Sedykh, 86,74 metrelik çekiç atışıyla 1986'dan beri 'En Uzun Çekiç Atışı',

  • Ryan Crouse, 23,30 metrelik gülle atışıyla 2021'den beri 'En Uzun Gülle Atışı' ve

  • Jan Železný, 98,47 metrelik cirit atışıyla 1996'dan beri 'En Uzun Cirit Atma'

rekorlarının sahibi olan isimlerdir.

10. En Fazla Ülke Katılımı

Yaz Olimpiyatları'na katılım bir dizi katı kurala göre belirlenir ve oyunlara katılacak sporcular ön eleme aşamalarından geçirilir. Dolayısıyla Olimpiyatlar için doğrudan bir ülke katılımı değil de sporcu seçilimi vardır. Sporcuların ulusu ise ülke sayısını belirleyen etmendir. Bugüne kadar en fazla ülkeden sporcunun katılım gösterdiği Olimpiyat Oyunları, 206 ülke ile 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları olmuştur.

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