En Son Trump’ın Sözüyle Bitcoin Yükselmişti: ABD Başkanlarının Piyasaya Yön Veren Sözleri

Kennedy’nin tarzı oldukça karizmatikti, ama ekonomiye yaklaşımı da bir o kadar etkileyiciydi! 'Dolar, dünya ekonomisinin mihenk taşıdır' diyerek adeta piyasalara “Sakin olun, biz buradayız” mesajı veriyordu. Amacı, yatırımcıların güvenini kazanmaktı. Ancak, ne yazık ki Kennedy’nin dönemi sadece bu tür ekonomik mesajlarla değil, daha çok Küba Krizi gibi uluslararası gerilimlerle hatırlanıyor. Haliyle bu gerginlikler, piyasalarda inişli çıkışlı bir hava estirdi. Yani, bir yandan dolara güven mesajları verilirken diğer yandan savaş korkusu piyasaları allak bullak ediyordu!