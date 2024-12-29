En Son Trump’ın Sözüyle Bitcoin Yükselmişti: ABD Başkanlarının Piyasaya Yön Veren Sözleri
En Son Trump’ın Sözüyle Bitcoin Yükselmişti: ABD Başkanlarının Piyasaya Yön Veren Sözleri
ABD başkanları bazen yalnızca bir tweetle, bazen de kürsüde söyledikleri bir cümleyle piyasaları yerinden oynatabiliyor. Hatta bazıları, söylediklerinin piyasa üzerindeki etkisinin farkında bile olmayabiliyor! Gelin, geçmişten günümüze Amerikan başkanlarının finans dünyasını sallayan açıklamalarına bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump ile başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump, başkanlık koltuğunda otururken sosyal medyanın gücünü sonuna kadar kullandı ve bu alanda tarihe geçiyor.
Ronald Reagan’ın başkanlık dönemi ise “Amerikan Rüyası” temasını pekiştiren ekonomik mesajlarla doluydu.
Reagan’ın iyimserliği sayesinde teknoloji ve tüketim hisseleri tavan yaparken, Biden bambaşka bir alanı hareketlendirdi: Yeşil enerji.
Joe Biden ne yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roosevelt, Büyük Buhran döneminde “Korkulacak tek şey, korkunun kendisidir” diyerek yalnızca Amerikan halkını değil, piyasalara yatırım yapanları da cesaretlendirmişti.
Şimdi, Roosevelt ve Reagan gibi umut veren başkanların ardından, tam tersine bir şok etkisi yaratan Richard Nixon’a bakalım.
Gelelim Obama' ya, 2008’deki küresel ekonomik krizin ortasında başkan seçildi.
1990’ların sonu internetin altın çağıydı.
Clinton’ın iyimserliği bir yanda dursun, şimdi de daha eskiye, Kennedy’nin karizmatik ama zorlu başkanlık dönemine bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz hangi başkanın piyasaya etkisini daha unutulmaz buluyorsunuz? Reagan’ın iyimser mesajlarını mı, Trump’ın kaotik tweetlerini mi, yoksa Biden’ın çevreci yaklaşımlarını mı? Hadi, biraz konuşalım! 🌟
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın