onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
En Son Trump’ın Sözüyle Bitcoin Yükselmişti: ABD Başkanlarının Piyasaya Yön Veren Sözleri

etiket En Son Trump’ın Sözüyle Bitcoin Yükselmişti: ABD Başkanlarının Piyasaya Yön Veren Sözleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 14:01

ABD başkanları bazen yalnızca bir tweetle, bazen de kürsüde söyledikleri bir cümleyle piyasaları yerinden oynatabiliyor. Hatta bazıları, söylediklerinin piyasa üzerindeki etkisinin farkında bile olmayabiliyor! Gelin, geçmişten günümüze Amerikan başkanlarının finans dünyasını sallayan açıklamalarına bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donald Trump ile başlayalım!

Donald Trump ile başlayalım!

Donald Trump, başkanlık döneminde yaptığı çarpıcı açıklamalarla piyasalarda ani dalgalanmalara neden olmuştu. Özellikle kripto paralara yönelik sert eleştirileri, yatırımcıların dikkatini çekmişti. Örneğin, Bitcoin için “dolandırıcılık” ifadelerini kullandığı dönemde kripto paralarda bir süreliğine düşüş görülmüş, ancak daha sonra “anti-sistem” yaklaşımıyla destekçilerini artırarak fiyatların yükselmesine zemin hazırlamıştı​.

Trump, başkanlık koltuğunda otururken sosyal medyanın gücünü sonuna kadar kullandı ve bu alanda tarihe geçiyor.

Trump, başkanlık koltuğunda otururken sosyal medyanın gücünü sonuna kadar kullandı ve bu alanda tarihe geçiyor.

Trump’ın başkanlık döneminde Çin’e yönelik yaptığı sert açıklamalar, ticaret savaşlarını alevlendirmişti. 'Çin bizimle ticaret yaparken haksızlık ediyor' dediği anlarda Amerikan borsasında ciddi bir volatilite yaşanıyordu. Ancak bazı şirketler, bu açıklamalardan nemalanmayı başardı. Örneğin, yerel Amerikan üreticileri Trump’ın korumacı politikalarından güç alarak hisselerini artırabiliyorllardı.

Ronald Reagan’ın başkanlık dönemi ise “Amerikan Rüyası” temasını pekiştiren ekonomik mesajlarla doluydu.

Ronald Reagan’ın başkanlık dönemi ise “Amerikan Rüyası” temasını pekiştiren ekonomik mesajlarla doluydu.

Reagan’ın 'Sabah güneş yeniden Amerika için doğuyor' metaforuyla Amerikan ekonomisini canlandırma hedefi, o dönemde borsa rallilerini tetikledi. Reaganomics olarak bilinen bu politikalar, hisse senedi yatırımcılarının altın çağına dönüştü.

Reagan’ın iyimserliği sayesinde teknoloji ve tüketim hisseleri tavan yaparken, Biden bambaşka bir alanı hareketlendirdi: Yeşil enerji.

Reagan’ın iyimserliği sayesinde teknoloji ve tüketim hisseleri tavan yaparken, Biden bambaşka bir alanı hareketlendirdi: Yeşil enerji.

Biden’ın fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefiyle yaptığı “Temiz enerji geleceğimizdir” açıklamaları, elektrikli araç üreticilerini ve yenilenebilir enerji firmalarını uçurdu. Biden’ın bu modern ve çevreci tavrı, Roosevelt’in reform odaklı söylemleriyle de bir noktada buluşuyor. İkisinin de amacı, ekonomik değişimi bir fırsata dönüştürmek!

Joe Biden ne yaptı?

Joe Biden ne yaptı?

Joe Biden’ın başkanlığı döneminde, özellikle düzenleyici baskılar ve kripto yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik adımlar, kripto piyasasında volatiliteye neden oldu. Biden yönetiminin “daha sıkı denetim” politikası ve enerji tüketimine ilişkin eleştiriler, kripto paralarda kısa vadeli düşüşlere sebep olurken uzun vadeli düzenleme beklentileri yatırımcıları ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roosevelt, Büyük Buhran döneminde “Korkulacak tek şey, korkunun kendisidir” diyerek yalnızca Amerikan halkını değil, piyasalara yatırım yapanları da cesaretlendirmişti.

Roosevelt, Büyük Buhran döneminde “Korkulacak tek şey, korkunun kendisidir” diyerek yalnızca Amerikan halkını değil, piyasalara yatırım yapanları da cesaretlendirmişti.

Bu açıklamasıyla moralleri yükselten Roosevelt, toparlanma sürecini hızlandırmıştı. Roosevelt’in bu umut dolu mesajı, yıllar sonra Barack Obama’nın 2008 krizinde sarf ettiği “Bu krizi birlikte atlatabiliriz” sözlerini hatırlatmıyor mu? Obama da ekonomik paniği yatıştırmayı başarmıştı.

Şimdi, Roosevelt ve Reagan gibi umut veren başkanların ardından, tam tersine bir şok etkisi yaratan Richard Nixon’a bakalım.

Şimdi, Roosevelt ve Reagan gibi umut veren başkanların ardından, tam tersine bir şok etkisi yaratan Richard Nixon’a bakalım.

1971’de, “Altın standardını kaldırıyoruz” diyerek doların serbest piyasa değerlenmesine geçişini başlatan Nixon, yatırımcıları adeta ters köşeye yatırmıştı. Piyasalar bu kararla çalkalanmış, ama uzun vadede dünya ekonomisinin bugünkü haline gelmesine kapı aralamıştı.

Gelelim Obama' ya, 2008’deki küresel ekonomik krizin ortasında başkan seçildi.

Gelelim Obama' ya, 2008’deki küresel ekonomik krizin ortasında başkan seçildi.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz halka hitap ederken, 'Bu kriz, Büyük Buhran’dan bu yana gördüğümüz en kötü ekonomik krizdir' dedi. Evet, doğruydu ama bu açıklama yatırımcıları paniğe sevk etti. Sonuç mu? Borsa çakıldı! Ancak Obama’nın sakinleştirici ve çözüm odaklı adımları sonrasında piyasalar toparlanmaya başladı.

1990’ların sonu internetin altın çağıydı.

1990’ların sonu internetin altın çağıydı.

Clinton, teknolojinin geleceği hakkında umut dolu açıklamalar yaparak “Yeni Ekonomi” kavramını destekledi. O dönemde teknoloji hisseleri adeta uçuşa geçti. Ancak herkesin bildiği gibi dot-com balonu sonradan patladı. Ama Clinton’ın bu iyimser açıklamaları, o dönemin piyasa heyecanını fitilleyen unsurlardan biriydi.

Clinton’ın iyimserliği bir yanda dursun, şimdi de daha eskiye, Kennedy’nin karizmatik ama zorlu başkanlık dönemine bakalım.

Clinton’ın iyimserliği bir yanda dursun, şimdi de daha eskiye, Kennedy’nin karizmatik ama zorlu başkanlık dönemine bakalım.

Kennedy’nin tarzı oldukça karizmatikti, ama ekonomiye yaklaşımı da bir o kadar etkileyiciydi!  'Dolar, dünya ekonomisinin mihenk taşıdır' diyerek adeta piyasalara “Sakin olun, biz buradayız” mesajı veriyordu. Amacı, yatırımcıların güvenini kazanmaktı. Ancak, ne yazık ki Kennedy’nin dönemi sadece bu tür ekonomik mesajlarla değil, daha çok Küba Krizi gibi uluslararası gerilimlerle hatırlanıyor. Haliyle bu gerginlikler, piyasalarda inişli çıkışlı bir hava estirdi. Yani, bir yandan dolara güven mesajları verilirken diğer yandan savaş korkusu piyasaları allak bullak ediyordu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz hangi başkanın piyasaya etkisini daha unutulmaz buluyorsunuz? Reagan’ın iyimser mesajlarını mı, Trump’ın kaotik tweetlerini mi, yoksa Biden’ın çevreci yaklaşımlarını mı? Hadi, biraz konuşalım! 🌟

Siz hangi başkanın piyasaya etkisini daha unutulmaz buluyorsunuz? Reagan’ın iyimser mesajlarını mı, Trump’ın kaotik tweetlerini mi, yoksa Biden’ın çevreci yaklaşımlarını mı? Hadi, biraz konuşalım! 🌟

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın