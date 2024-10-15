En Son Ne Zaman Temizlediniz? En Çok Gözden Kaçan 10 Köşe

Mutfak dolaplarının ve diğer yüksek mobilyaların üst kısımları çoğu zaman temizlenmesi zor ve unutulan bölgelerdir. Göz hizamızda olmadıkları için düzenli temizlik sırasında fark edilmeyebilirler. Ancak bu alanlarda toz birikmesi oldukça yaygındır ve uzun süre temizlenmezse yapışkan bir tabaka haline gelebilir. Özellikle mutfakta yemek buharları bu tozları yağa dönüştürebilir. Nemli bir bez veya mikrofiber bir temizlik beziyle düzenli olarak bu bölgeleri silmek, hijyen açısından önemlidir. Yılda en az iki kez bu alanlara dikkat etmek gerekir.