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En Son Ne Zaman Temizlediniz? En Çok Gözden Kaçan 10 Köşe

etiket En Son Ne Zaman Temizlediniz? En Çok Gözden Kaçan 10 Köşe

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 13:16

Ev temizliği sırasında genellikle gözümüzün önünde olan alanlara odaklanırız, ancak bazı köşeler rutinimizde fark edilmeden kalabilir. Toz, kir ve hatta bakteri birikimi bu unutulan yerlerde zamanla artar, evin hijyen seviyesini olumsuz etkiler. Özellikle yüksek, zor erişilen ya da sık kullanılmayan bölgeler, en çok ihmal edilen alanlar arasındadır.

Peki en çok gözden kaçan yerler nereler? 👇

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1. Buzdolabı arkası

1. Buzdolabı arkası

Buzdolabı, genellikle sadece içi temizlenen bir cihazdır. Ancak arka tarafı toz ve kir birikintileriyle dolabilir. Buzdolabı motoru burada bulunur ve bu bölgedeki tozlar motorun daha zor çalışmasına neden olabilir. Bu da enerji tüketimini artırabilir ve cihazın ömrünü kısaltabilir. En son ne zaman buzdolabını çekip arkasını süpürdüğünüzü hatırlıyor musunuz? Yılda en az bir kez arka kısmı temizlemek önemlidir.

2. Pencere ve kapı çerçeveleri

2. Pencere ve kapı çerçeveleri

Pencereleri temizlemek çoğumuzun rutin işlerinden biridir, fakat çerçeveler genellikle ihmal edilir. Toz ve kir bu alanlarda kolayca birikir ve zamanla sertleşir. Özellikle kapı çerçevelerinin üst kısımları göz hizamızda olmadığından fark edilmeyebilir. Çerçeveler, evdeki hava sirkülasyonunu etkileyebilir ve alerjiye yol açabilir. Nemli bir bezle bu alanları düzenli olarak silmek, evde daha temiz bir ortam sağlar. Özellikle mevsim geçişlerinde bu köşeleri gözden geçirmek önemlidir.

3. Işık anahtarları ve prizler

3. Işık anahtarları ve prizler

Ellerimizin sürekli temas ettiği ancak çoğu zaman unuttuğumuz bir diğer alan ışık anahtarları ve prizlerdir. Gün içinde defalarca dokunulmasına rağmen, temizleme rutininin dışında kalabilirler. Kir ve mikroplar bu yüzeylerde birikerek yayılabilir. Özellikle gribal enfeksiyonların yoğun olduğu dönemlerde bu alanları temizlemek ekstra önem taşır. Nemli bir bez veya dezenfektan mendil ile haftada bir bu yüzeylerin temizlenmesi önerilir. Ayrıca prizlerin güvenlik açısından elektrikle teması olmadığından emin olunarak temizlenmesi gerekir.

4. Tavan lambaları ve avizeler

4. Tavan lambaları ve avizeler

Tavan lambaları ve avizeler, evin yukarıda kalan bölümlerinde oldukları için genellikle gözden kaçarlar. Toz, böcek kalıntıları ve hatta örümcek ağları bu alanlarda kolayca birikir. Parlak bir avizenin daha az parlak görünmesine neden olabilecek kirli yüzeyler, ışığın kalitesini de etkileyebilir. Temizlendiğinde evdeki ışık dağılımının nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Avizelerinizi en azından yılda birkaç kez dikkatlice temizlemek, estetik ve hijyen açısından önemlidir. Özellikle yüksek tavanlı evlerde bu iş için bir merdiven yardımı gerekecektir.

5. Havalandırma ızgaraları

5. Havalandırma ızgaraları

Evdeki havalandırma ızgaraları genellikle hava akışını sağlamak için görünmez kahramanlardır. Ancak zamanla bu ızgaraların üzerinde toz, kir ve yağ birikintileri oluşabilir. Bu birikintiler, hem hava kalitesini düşürür hem de alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Ayrıca havalandırma sistemlerinin verimli çalışmasını engelleyerek enerji tüketimini artırabilir. Izgaraları söküp yıkamak ya da elektrikli süpürgeyle temizlemek iyi bir yöntemdir. Her birkaç ayda bir bu köşeleri temizleyerek evin havasını daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

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6. Radyatör arkası

6. Radyatör arkası

Radyatörlerin arka kısımları da gözden kaçan alanlardan biridir. Isıtma sisteminin etkili çalışması için bu bölgelerin temiz olması gerekir. Ancak genellikle arkadaki toz ve kirler fark edilmez. Radyatör arkasında biriken tozlar, ısının odaya yayılmasını engelleyebilir ve enerji kaybına yol açabilir. Elektrikli süpürge veya uzun saplı bir fırça kullanarak bu bölgedeki tozları temizleyebilirsiniz. Kış aylarına girmeden önce radyatörlerin arkasını temizlemek, daha verimli bir ısınma sağlar.

7. Dolap üstleri

7. Dolap üstleri

Mutfak dolaplarının ve diğer yüksek mobilyaların üst kısımları çoğu zaman temizlenmesi zor ve unutulan bölgelerdir. Göz hizamızda olmadıkları için düzenli temizlik sırasında fark edilmeyebilirler. Ancak bu alanlarda toz birikmesi oldukça yaygındır ve uzun süre temizlenmezse yapışkan bir tabaka haline gelebilir. Özellikle mutfakta yemek buharları bu tozları yağa dönüştürebilir. Nemli bir bez veya mikrofiber bir temizlik beziyle düzenli olarak bu bölgeleri silmek, hijyen açısından önemlidir. Yılda en az iki kez bu alanlara dikkat etmek gerekir.

8. Klima filtreleri

8. Klima filtreleri

Klima, evin havasını temizlemek ve serinletmek için önemli bir cihazdır. Ancak klima filtreleri, düzenli olarak temizlenmediğinde toz ve kirle dolar. Bu durum, klimanın verimsiz çalışmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden olabilir. Özellikle yaz aylarında klimanın sürekli kullanılmasıyla filtreler hızlı bir şekilde tıkanır. Klimanın ömrünü uzatmak ve sağlıklı bir ortam sağlamak için filtrelerin en azından her mevsim geçişinde temizlenmesi gerekir. Filtreleri suyla yıkamak veya elektrik süpürgesiyle temizlemek ideal yöntemlerdendir.

9. Duş perdesi ve askıları

9. Duş perdesi ve askıları

Banyoda sık kullanılan ancak temizlenmesi genellikle göz ardı edilen bir diğer alan ise duş perdesi ve askılarıdır. Duş perdesi, sürekli neme maruz kaldığı için küf ve bakteri birikimine eğilimlidir. Özellikle alt kısımları zamanla kararabilir veya yapışkan hale gelebilir. Askılar da bu durumlardan etkilenebilir ve paslanmaya başlayabilir. Duş perdesini belirli aralıklarla yıkamak ve askıları temizlemek, hem hijyen hem de estetik açıdan önemlidir. Ayrıca perdenin alt kısmını kontrol ederek küf oluşumunu engellemek için önlem almak gerekir.

10. Televizyon ve bilgisayar ekranlarının arkası

10. Televizyon ve bilgisayar ekranlarının arkası

Televizyon ve bilgisayar ekranları genellikle ön kısımları temizlenen ancak arkaları ihmal edilen cihazlardır. Elektronik cihazların arkalarında bulunan kablo düzenekleri de zamanla toz biriktirir. Bu durum, cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir ve hatta yangın riski yaratabilir. Ayrıca tozlu yüzeyler, cihazların verimliliğini etkileyebilir. Ekranların arkasını ve kablo düzeneklerini düzenli olarak süpürmek veya silmek, cihazların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu alanları temizlemek, hem güvenlik hem de hijyen açısından gereklidir.

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