En Son Ne Zaman Temizlediniz? En Çok Gözden Kaçan 10 Köşe
En Son Ne Zaman Temizlediniz? En Çok Gözden Kaçan 10 Köşe
Ev temizliği sırasında genellikle gözümüzün önünde olan alanlara odaklanırız, ancak bazı köşeler rutinimizde fark edilmeden kalabilir. Toz, kir ve hatta bakteri birikimi bu unutulan yerlerde zamanla artar, evin hijyen seviyesini olumsuz etkiler. Özellikle yüksek, zor erişilen ya da sık kullanılmayan bölgeler, en çok ihmal edilen alanlar arasındadır.
Peki en çok gözden kaçan yerler nereler? 👇
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1. Buzdolabı arkası
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2. Pencere ve kapı çerçeveleri
3. Işık anahtarları ve prizler
4. Tavan lambaları ve avizeler
5. Havalandırma ızgaraları
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