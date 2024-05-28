En Pahalı Yerli Tablo Hangisi? Türk Ressamların Elinden Çıkan En Pahalı 10 Sanat Eseri

Yine pahalı bir eser ve yine Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in Atik Valide Camii’nde Kur’an Okuyan Adam eseri de oldukça yüksek bir fiyata satılmış. Zamanında 224.000 £ olan eser, Osman Hamdi Bey'in çok sevilen tablolarından biri.