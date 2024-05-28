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En Pahalı Yerli Tablo Hangisi? Türk Ressamların Elinden Çıkan En Pahalı 10 Sanat Eseri

etiket En Pahalı Yerli Tablo Hangisi? Türk Ressamların Elinden Çıkan En Pahalı 10 Sanat Eseri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 14:01

Sanata ilgi duyuyorsanız bu içerik hoşunuza gidebilir. Yerli tabloların en pahalıları hangileri diye merak edenleri içeriğe alalım!

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1. Kaplumbağa Terbiyecisi

1. Kaplumbağa Terbiyecisi

Osman Hamdi Bey'in eşsiz eseri Kaplumbağa Terbiyecisi, en değerli tablolardan. Bu tablo güzelliğiyle en pahalı tablolardan biri olarak kayda geçmiş. Pera Müzesi tarafından alınan eserin o zamanki fiyatı 3.900.000 $.

2. İstanbul Hanımefendisi

2. İstanbul Hanımefendisi

Yine bir Osman Hamdi Bey eseri olan İstanbul Hanımefendisi, rekor bir satış fiyatına sahip eserlerden. Bu eserin fiyatı sizi şok edecek. O zaman 1.770.300 € fiyat biçilen eser açık artırmayla satılmış.

3. Avluda Oturanlar

3. Avluda Oturanlar

İbrahim Çallı'ya ait Avluda Oturanlar tablosu yüksek fiyata satılan eserlerden biri. 1.000.000 $ fiyat biçilen eser 1913 tarihinde yapılmış. Satıldığı dönemde o zamana kadarki en yüksek fiyata alıcı bulan İbrahim Çallı eseri olmuş.

4. Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar

4. Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar

Sanat severlerin beğenerek takip ettiği İbrahim Çallı eserleri, yüksek fiyata alıcı bulan eserlerden. İbrahim Çallı'nın bir başka eseri olan Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar, 505.000 TL'ye satılmış. Çallı'nın bu eseri en yüksek fiyatlı yerli tablolardan biri olarak kayda geçmiş.

5. Atik Valide Camii’nde Kur’an Okuyan Adam

5. Atik Valide Camii’nde Kur’an Okuyan Adam

Yine pahalı bir eser ve yine Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in Atik Valide Camii’nde Kur’an Okuyan Adam eseri de oldukça yüksek bir fiyata satılmış. Zamanında 224.000 £ olan eser, Osman Hamdi Bey'in çok sevilen tablolarından biri.

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6. Narlar ve Ayvalar

6. Narlar ve Ayvalar

Ahmet Şeker Paşa'nın eseri Narlar ve Ayvalar, 1.100.000 $'a satılmış. Çok bilinen eserlerden olan Narlar ve Ayvalar, Türk ressamlarının elinden çıkan en pahalı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

7. Haliç

7. Haliç

Naci Kalmukoğlu'nun Haliç eseri yine yüksek fiyata satılan eserlerden biri. Güzel bir İstanbul tasviri olan eserin satış fiyatı ise 650.000 TL'ymiş.

8. Vazo Yerleştiren Kız

8. Vazo Yerleştiren Kız

Osman Hamdi Bey'in bir başka eseri olan Vazo Yerleştiren Kız, 1883 tarihli bir eser. Yine yüksek fiyatlara satılan eserin satış tarihi 2012 yılı. O zaman 3.280.000 TL'ye satılan eser Osman Hamdi Bey'in beğenilen tablolarından biri.

9. Sokak Manzarası

9. Sokak Manzarası

Nazmi Ziya Güran'ın eseri olan Sokak Manzarası yine yüksek fiyatlı yerli tablolardan biri. Az eseri olan Nazmi Ziya Güran'ın eserleri bu yüzden de değerli. Sokak Manzarası tablosunun satıldığı dönemdeki fiyatı 560.000 TL'ymiş.

10. Kuran Okuyan Kız

10. Kuran Okuyan Kız

1880 tarihli Kuran Okuyan Kız eseri Osman Hamdi Bey'in en değerli tablolarından biri. Bu eserin satış fiyatı 6.315.062 £. 2019 yılında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde satışa sunulan eserin satış fiyatı olan 6 milyon rekor bir fiyat.

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