En Pahalı Yerli Tablo Hangisi? Türk Ressamların Elinden Çıkan En Pahalı 10 Sanat Eseri
En Pahalı Yerli Tablo Hangisi? Türk Ressamların Elinden Çıkan En Pahalı 10 Sanat Eseri
Sanata ilgi duyuyorsanız bu içerik hoşunuza gidebilir. Yerli tabloların en pahalıları hangileri diye merak edenleri içeriğe alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kaplumbağa Terbiyecisi
2. İstanbul Hanımefendisi
3. Avluda Oturanlar
4. Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar
5. Atik Valide Camii’nde Kur’an Okuyan Adam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın