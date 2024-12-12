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En Köylü Özelliklerini Paylaşarak Timeline'da Pastoral Hava Estiren Kişiler

En Köylü Özelliklerini Paylaşarak Timeline'da Pastoral Hava Estiren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2024 - 12:17

Ülkenin büyük çoğunluğu bir süredir metropollerde yaşasa da geldiğimiz yerlerden bağımızı kolay kolay koparamıyoruz. Köklerimizin olduğu toprakların özelliklerini gitmesek de görmesek de kendimizde bulabiliyoruz. Çoğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Ancak bir de farkında olanlar var. Hepsi de tek tek en köylü özelliklerini anlattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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