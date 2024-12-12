En Köylü Özelliklerini Paylaşarak Timeline'da Pastoral Hava Estiren Kişiler

Ülkenin büyük çoğunluğu bir süredir metropollerde yaşasa da geldiğimiz yerlerden bağımızı kolay kolay koparamıyoruz. Köklerimizin olduğu toprakların özelliklerini gitmesek de görmesek de kendimizde bulabiliyoruz. Çoğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Ancak bir de farkında olanlar var. Hepsi de tek tek en köylü özelliklerini anlattı.