En İyi Çay Markaları - 2026
Güne güzel bir kahvaltıyla başlarken ya da günün yorgunluğunu atmak istediğimizde çoğumuzun ilk tercihi bir bardak demli çay oluyor. Ancak market raflarındaki çeşitlere bakınca hangi çayı alacağımıza karar vermek pek de kolay değil. Çaykur, Doğuş, Lipton, Ofçay, Karali ve Beta gibi markalar hem lezzetleri hem de fiyatlarıyla birbirinden ayrılıyor. Üstelik 2026 yılında çay fiyatlarına gelen zamlarla birlikte aynı ürünün farklı marketlerde oldukça farklı fiyatlara satıldığını görebiliyoruz. Peki daha pahalı bir çay almak, daha lezzetli ve kaliteli bir çay içeceğimiz anlamına mı geliyor? Filiz çayıyla klasik harman arasında nasıl bir fark var, yeşil çay ve Earl Grey demlerken nelere dikkat edilmeli, 1 kilo çaydan kaç bardak çıkıyor? Damak tadınıza ve bütçenize en uygun çayı seçebilmeniz için markaları, çay çeşitlerini ve demleme yöntemlerini sizler için inceledik.
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