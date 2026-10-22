En İyi Çay Markaları - 2026

Çay alırken paketin üzerindeki birkaç ifade, çayın hangi yapraklardan yapıldığını, ne kadar sert ya da yumuşak içileceğini ve ne kadar taze olduğunu anlatıyor. Marka tavsiyelerine geçmeden önce bu ifadeleri okumayı öğrenmekte fayda var.

Filizli Çay ile Klasik Harman Arasındaki Fark Nedir?

Filizli çay, çay bitkisinin ucundaki tomurcuk ve genç yapraklardan yapılan çaya deniyor. Daha yumuşak içimli ve daha hafif aromalı oluyor, rengi genellikle çok koyu değil. Klasik harman ise farklı yaprak kalitelerinin karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Daha sert, koyu demli ve “tok” bir içim sunuyor.

Fiyat tarafında da fark var. Ağustos 2026 listelerinde Çaykur Filiz 1 kilo için yaklaşık 396 TL, Rize Turist yaklaşık 339 TL, Tiryaki yaklaşık 340 TL civarındaydı. Ofçay’ın Hazine Filiz’i ve Karali’nin Geleneksel Filiz Çayı da aynı kategoride. Karali’nin 1 kiloluk Filiz çayı Cimri’de 239,90 TL’den başlıyor.

Çay Tanesinin Boyutu Demlenmeyi Nasıl Etkiler?

Çay tanesi iri ve bütünse su yaprağın içine daha yavaş işliyor, bu yüzden dem geç veriyor ve genellikle daha yumuşak bir çay ortaya çıkıyor. Tane kırık ya da ince olduğunda ise yüzey alanı arttığı için rengi hızla veriyor, aynı sürede daha koyu ve daha sert bir içim elde ediliyor. Fazla demlenince acılaşma riski de aynı oranda yükseliyor.

Bu yüzden iri taneli çayı biraz daha uzun, ince taneli çayı biraz daha kısa demlemek gerekiyor. Poşet çayların çoğunda tane küçük olduğu için dem birkaç dakikada tamamlanıyor.

Çay Paketinde Hasat Dönemi Nasıl Anlaşılır?

Türkiye’de çay yılda birkaç sürgün veriyor. Birinci sürgün mayıs ile haziran, ikinci sürgün ise temmuz ile ağustos arasında toplanıyor. 2026’da soğuk hava nedeniyle mayıs sürgünü 10-12 gün gecikmişti. Birinci sürgün yaprakları genellikle daha genç ve aromatik kabul ediliyor.

Ancak market paketlerinin çoğunda hasat dönemi açıkça yazmıyor. Çünkü harman çayda farklı sürgünler ve farklı bölgeler birleştiriliyor. Pakette üretim tarihine, son tüketim tarihine ve “ilk sürgün” gibi bir ibareye bakmak mümkün. Butik üreticilerin ürünlerinde hasat bilgisini bulmak daha kolay, bulamıyorsanız üreticiye sormak en güvenli yol.