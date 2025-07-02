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En İyi Boya Markası Hangisi? Fiyat, Kalite ve Garanti Süresi Karşılaştırmalarıyla Boya Nasıl Seçilir?

En İyi Boya Markası Hangisi? Fiyat, Kalite ve Garanti Süresi Karşılaştırmalarıyla Boya Nasıl Seçilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 15:16

Türkiye'de boya sektöründe yer alan yerli ve yabancı markalar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. İç ve dış cephe boyalarında 'en iyi boya markasını' arıyorsanız, sizin için ülkemizdeki önde gelen markaları ve ürünleri detaylı bir şekilde analiz ettik. Doğru markanın beklentilerinize uygun ürününü seçerken dikkat etmeniz gereken tüm detaylarla işte, Türkiye'nin en çok tercih edilen boya markaları. Peki, hangi boya markası daha kaliteli? En kalıcı boya hangisi? 

İşte, detaylar...

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En İyi Boya Markası Hangisi?

En İyi Boya Markası Hangisi?

Evinizin güzelliğini ortaya çıkaran, odalarınızı büyük ve ferah gösteren renkleri ve duvar kağıtlarını seçmek için doğru markayı bulmak son derece önemli! Bunun için en iyi boya markasını araştırıyor olabilirsiniz. Ancak ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz ışığında hangi markanın size uygun olduğunu belirlemeye odaklanmanız en iyisi olacaktır. 

Boya Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? 

Seçeceğiniz boyanın yapısını, içeriğindeki kimyasalları, antibakteriyel özelliklerini inceleyerek seçim yapmalı; koku yapmayan bir türde olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle bebek ve evcil hayvan dostu boyalar tercih ediyorsanız, A+ veya “Green Label” sertifikalı ürünleri tercih edebilirsiniz. 

Boyanın kalıcılığı, silinebilirliği, fiyat aralığı, bebek ve çocuklar için uygunluğu kadar garanti süresine de dikkat edin. Yüksek kalitede dayanıklı bir ürün arıyorsanız farklı bir marka, fiyat performans dengesi bekliyorsanız bambaşka bir marka seçebilirsiniz. Üstelik sadece ev boyasında değil, dış cephe boyası, endüstriyel boyalar, su bazlı ve solvent bazlı seçeneklerde de aynı hassasiyeti göstermelisiniz. 

Biz de sizin için Türkiye'nin önde gelen boya markalarını ver ürün özelliklerini kapsamlı bir şekilde inceledik. İşte kalite, dayanıklılık, temizleme kolaylığı, sağlığa etkileri, çevre dostu içerikleri ve garanti süreleriyle boya markaları: 👇

Marshall

Marshall

Dünya çapında tanınan küresel boya ve kaplama markası, AkzoNobel’in bünyesinde yer alıyor. 1954 yılından beri Türkiye pazarında adından söz ettiren marka Hollanda kökenli. 

  • Ürün Grubu: İç cephe, dış cephe, tavan boyası, antibakteriyel ürünleri, ahşap ve metal boyaları var. 

  • Silinebilirlik: Markanın özellikle Sil-Pak serisi bu konuda başarılı. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 7 ila 10 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Su bazlı ürünleri Bebek ve evcil hayvan dostu. Atrıca VOC (uçucu organik bileşen) oranı da düşük. 

  • Fiyat: Orta ve üst seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 3 ile 7 yıl arasında 

Neden Marshall? 

Çok geniş bir renk çeşitliliği sunan marka, “Renxmatik” renk karıştırma teknolojisi ile kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor. Ayrıca geniş bayi ağı bulunuyor.

Filli Boya

Filli Boya

1988 yılında Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş olarak kurulan marka, ilerleyen yıllarda inşaat boyalarında ön plana çıkmaya başladı. 1993 yılında ise dekoratif boya alanında Avrupa'nın en büyük üreticisi DAW ile iş birliği yaptı. 2019 yılından beri ise Japonya merkezli Nippon Paint bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

  • Ürün Grubu: Dış cephe, iç cephe, tavan, antibateriyal ve nanoteknoloji ürünler ile silikonlu boyalar.

  • Silinebilirlik: Temizleme kolaylığı sunan ürünleri bu konuda ön plana çıkıyor. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 8 ila 10 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Su bazlı ürün serileri, Caparol Clean Air gibi ürünler bebek ve evcil hayvan dostu.

  • Fiyat: Orta seviyede olduğu söylenebilir.

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 3 ile 10 yıl arasında 

Neden Filli Boya? 

Koku yapmayan ürünleri, nano teknolojili ve leke tutmayan yüzeyler sağlayan serileriyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin en fazla tercih edilen iç cephe boya markası olarak da biliniyor.

Polisan

Polisan

2000 yılında kurulan Polisan Holding A.Ş., Türkiye'nin köklü grup şirketlerinden biri. Bu köklü markanın temelleri ise 1956 yılına uzanıyor. 

  • Ürün Grubu: İç cephe, dış cephe, endüstriyel boyalar, su yalıtımı ve mobilya boyaları

  • Silinebilirlik: Bazı serileri yüksek silinebilirlik vadediyor.

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 6 ila 8 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Alierjen içermeyen Polisan Elegans serisi ve benzer ürünleri bebek ve evcil hayvan dostu. 

  • Fiyat: Uygun ve orta seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 2 ile 7 yıl arasında 

Neden Polisan? 

Fiyat performans açısından başarılı bulunan marka, uygun fiyatlı ve mat silikonlu iç cephe boyaları ile tercih ediliyor. Ayrıca yaygın bayi ağı ile hizmet sağlıyor.

DYO

DYO

Yaşar ailesinin İzmir'de boya ticaretine başladığı 1927 yılından bu yana DYO, Türkiye'de pek çok ilke imza attı. 2005 yılında Türkiye'nin ilk nanoteknolojik, ışıkla kendini temizleyen boyası marka tarafından pazara sunuldu. 

  • Ürün Grubu: Dış cephe, iç cephe, sanayi boyaları, otomotiv ve denizcilik boyaları

  • Silinebilirlik: Teknoplast ve Dinamik serileri silinebilirlik konusunda son derece başarılı. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 7 ila 9 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Su bazlı serileri bebek ve evcil hayvan için güvenilir. Aynı zamanda çevre dostu. 

  • Fiyat: Orta seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 3 ile 8 yıl arasında 

Neden DYO? 

Yaşar Holding bünyesindeki marka uzun ömürlü ve UV dayanıklı dış cephe ürünleri ile öne çıkıyor. Ayrıca antibakteriyel ürün gamı da tercih edilmesini sağlıyor.

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Permolit

Permolit

1984 yılında kurulan Akçalı Boya, Permolit Boya’larının üreticisidir. Akçalı Şirketler Grubu'na ait bir marka olan Permolit, Türkiye'de yerli sermaye ile üretilir.  

  • Ürün Grubu: Dış cephe, iç cephe, astar ve silikonlu boyalar

  • Silinebilirlik: Bu konuda başarıları orta seviyede ele alınabilir. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 5 ila 7 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Su bazlı serileri pek çok markada olduğu gibi bebek ve evcil hayvan dostu. 

  • Fiyat: Uygun seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 2 ile 5 yıl arasında 

Neden Permolit? 

Ekonomik fiyatlara sahip olan marka, orta kaliteyi makul fiyatla sunuyor. Ayrıca uygulayıcılar arasında yaygın olarak tercih ediliyor.

Jotun

Jotun

Yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren Jotun A/S veya Jotun Group, Norveç’te kuruldu. Kimyasal sayıda üründe faaliyet gösteren marka 1926 yılından beri faaliyet gösteriyor.  

  • Ürün Grubu: Dış cephe, iç cephe, endüstriyel ve denizcilik boyaları

  • Silinebilirlik: Temizliği kolay ürünleriyle silinebilirlik özelliği çok yüksek.

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boyanın kalıcılığı 10 yıl üzerinde. 

  • Sağlık ve Çevre: VOC değeri çok düşük olan ürünleriyle çocuk odalarında tercih edilebilir. 

  • Fiyat: Üst seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 5 ile 10 yıl arasında 

Neden Jotun?

İpeksi dokulu yüzeyler ve premium kalite tercih edenler için ideal. Leke itici ve solmaya karşı dirençli ürünlere sahip marka uzun ömürlü renk canlılığı ile dikkat çekiyor.

Fawori

Fawori

2003 yılında faaliyete başlayan Fawori, yerli bir marka olup 2020 yılına dek Betek Gruba bağlıydı. Daha sonra Nippon Paint çatısı altında faaliyete başladı. 

  • Ürün Grubu: İç cephe, dış cephe, astar, endüstriyel boyalar, su yalıtımı 

  • Silinebilirlik: Fawori Silikonlu Silinebilir İç Cephe Boyası serisi bu konuda son derece başarılı

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 6 ila 8 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Su bazlı ürünleriyle bebek ve evcil hayvan dostu. 

  • Fiyat: Uygun ve orta seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 2 ile 7 yıl arasında 

Neden Fawori?

Fiyat performans ürünleriyle tercih edilen marka, profesyonel ve amatör kullanıma uygun.

Bianca Stella

Bianca Stella

1999 yılında kurulan Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Bianca markası, inşaat ve sanayi boyaları üreterek faaliyete başladı. 2004 yılında Azerbaycan'da kurulan fabrikası ile yurt dışına açıldı. Yerli bir marka olan Bianca Stella’nın pek çok bölgede satış organizasyonu bulunuyor.  

  • Ürün Grubu: Dış cephe, iç cephe, su bazlı boyalar, özel okulu efekt boyalar ve tavan boyası 

  • Silinebilirlik: Stella serisi başta olmak üzere bu konuda iyi seviyede. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 5 ila 7 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Organik ve hipoalerjenik serileri çocuk odalarında kullanılabilir. 

  • Fiyat: Uygun ve orta seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 2 ile 5 yıl arasında 

Neden Bianca Stella?

Geniş renk kartelası, mat yarı mat ve İpek mat gibi boya doku seçenekleri ile tercih ediliyor. Ayrıca simli sedefli gibi dekoratif efekt boyaları ile de ön plana çıkıyor.

Isonem Boya

Isonem Boya

2004 yılında İzmir'de kurulan ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, yerli boya markalarından biri. 

  • Ürün Grubu: İzolasyon kaplama, antibakteriyel boya, su yalıtımı boyaları, nem ve küf önleyici ürünler

  • Silinebilirlik: Özel ürünlerin de dayanıklılığı yüksek. 

  • Kalıcılık: Doğru uygulamayla uzun yıllar kullanılabilen boya 8 ila 12 yıl süreyle kalıcı. 

  • Sağlık ve Çevre: Antibakteriyel ve küç önleyici ürünleri bebek odaları ve sağlık kuruluşları için uygun. 

  • Fiyat: Orta ve üst seviyede olduğu söylenebilir. 

  • Garanti: Ürüne göre değişen garanti süreleri 5 ile 10 yıl arasında 

Neden Isonem Boya?

Nemli ve rutubetli olanlara uygun ürünleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda endüstriyel ve özel çözümleri ile de lider olan marka su izolasyonu sağlayan boyalarıyla da tercih ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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