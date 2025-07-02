En İyi Boya Markası Hangisi? Fiyat, Kalite ve Garanti Süresi Karşılaştırmalarıyla Boya Nasıl Seçilir?
Türkiye'de boya sektöründe yer alan yerli ve yabancı markalar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. İç ve dış cephe boyalarında 'en iyi boya markasını' arıyorsanız, sizin için ülkemizdeki önde gelen markaları ve ürünleri detaylı bir şekilde analiz ettik. Doğru markanın beklentilerinize uygun ürününü seçerken dikkat etmeniz gereken tüm detaylarla işte, Türkiye'nin en çok tercih edilen boya markaları. Peki, hangi boya markası daha kaliteli? En kalıcı boya hangisi?
İşte, detaylar...
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En İyi Boya Markası Hangisi?
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Marshall
Filli Boya
Polisan
DYO
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Permolit
Jotun
Fawori
Bianca Stella
Isonem Boya
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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