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En Fazla Patenti Olan Şirketi Bulabilecek misin?

etiket En Fazla Patenti Olan Şirketi Bulabilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 17:01

Dünyadaki dev şirketler buluşlarını eşsizleştirmek için patent yarışında. Peki en çok patenti olan şirket hangisi?

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Sorumuz net. 2023 yılında hangi şirket en çok patent alan şirket oldu sence?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yaklaştın ama olmadı.

Yaklaştın ama olmadı.

LG, 2023 yılında 4170 patent alarak dünyada 2. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın.

Bulamadın.

Toyota, 2023 yılında 2667 patent alarak dünyada 7. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Tekrar dene.

Tekrar dene.

Amazon, 2023 yılında 1857 patent alarak dünyada 18. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Olmadı.

Olmadı.

Huawei, 2023 yılında 2290 patent alarak dünyada 10. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Yaklaştın.

Yaklaştın.

Qualcomm, 2023 yılında 3886 patent alarak dünyada 4. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Yaklaştın.

Yaklaştın.

IBM, 2023 yılında 3953 patent alarak dünyada 3. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Tebrikler!

Tebrikler!

Samsung 2023 yılında aldığı 9036 patentle açık ara dünyanın en çok patente sahip şirketi oldu.

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Bulamadın.

Bulamadın.

Alphabet, 2023 yılında 2579 patent alarak dünyada 8. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Olmadı.

Olmadı.

Intel, 2023 yılında 2263 patent alarak dünyada 12. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın.

Bulamadın.

Apple, 2023 yılında 2568 patent alarak dünyada 9. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Tekrar dene.

Tekrar dene.

Sony, 2023 yılında 2057 patent alarak dünyada 14. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın.

Bulamadın.

Hyundai, 2023 yılında 2052 patent alarak dünyada 15. sırada yer aldı. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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