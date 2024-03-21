En Fazla Patenti Olan Şirketi Bulabilecek misin?
En Fazla Patenti Olan Şirketi Bulabilecek misin?
Dünyadaki dev şirketler buluşlarını eşsizleştirmek için patent yarışında. Peki en çok patenti olan şirket hangisi?
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Sorumuz net. 2023 yılında hangi şirket en çok patent alan şirket oldu sence?
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Yaklaştın ama olmadı.
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Bulamadın.
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Tekrar dene.
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Olmadı.
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Yaklaştın.
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Yaklaştın.
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Tebrikler!
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Bulamadın.
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Olmadı.
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Bulamadın.
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Tekrar dene.
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Bulamadın.
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