En Fazla Para Harcadığın Kalemi Söylüyoruz!

Eğlence için en fazla para harcadığın alan konserler, festivaller ve canlı performanslar. Sanat ve müzik dünyasına olan ilgin yüksek. Yeni deneyimler yaşamak ve etkinliklere katılmak sana mutluluk veriyor. Sosyal çevrende eğlenceyi ön planda tutuyorsun. Konser ve etkinlik biletlerine düzenli olarak bütçe ayırıyorsun.