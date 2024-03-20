En Fazla Para Harcadığın Kalemi Söylüyoruz!
En Fazla Para Harcadığın Kalemi Söylüyoruz!
Bu test, harcama alışkanlıklarınızı keşfetmek ve en çok parayı nereye harcadığınızı bulmanıza yardımcı olacak.
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1. İlk olarak söyle bakalım; genellikle hangi tür alışverişlerde en fazla para harcarsın?
2. Eğlence için para harcarken tercih ettiğin aktiviteler hangi kategorilere girer?
3. Tatil ve seyahat planlarında hangi tür konaklamaları tercih edersin?
4. Elektronik cihazlar alırken hangi marka ve modeli tercih etme eğilimindesin?
5. Yiyecek ve içecek alışverişlerinde en çok hangi kategorilere para harcarsın?
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6. Kişisel bakım ve güzellik ürünleri alırken hangi kriterlere önem verirsin?
7. Hangi tür alışverişlerde en fazla para harcadığını düşünüyorsun?
8. Hangi alana en fazla zaman ve para harcadığını düşünüyorsun?
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