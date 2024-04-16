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En Fazla Çalışanı Olan Şirketi Bulabilecek misin?

etiket En Fazla Çalışanı Olan Şirketi Bulabilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 17:03

Öyle şirketler var ki neredeyse bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla çalışanları var. Peki en çok çalışanı olan şirket hangisi?

Cevabı bu testin sonunda.

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Sorumuz net en fazla çalışanı olan şirket hangisi?

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Olmadı!

Olmadı!
onedio.com

DHL Group'un dünya çapında 589.184 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!
onedio.com

Amazon'un dünya çapında 1.500.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Maalesef bulamadın.

Maalesef bulamadın.
onedio.com

Volkswagen'in dünya çapında 650.951 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Tebrikler buldun!

Tebrikler buldun!
onedio.com

Walmart'ın dünya çapında 2.100.000 çalışanı var ve bu alanda dünyanın en büyük şirketi!

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BYD değil!

BYD değil!
onedio.com

BYD'nin dünya çapında 570.100 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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UPS değil!

UPS değil!
onedio.com

UPS'in dünya çapında 500.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!
onedio.com

Gazprom'un dünya çapında 468.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Maalesef Starbucks değil!

Maalesef Starbucks değil!
onedio.com

Starbucks'ın dünya çapında 381.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Bulamadın!

Bulamadın!
onedio.com

Marriot International'ın dünya çapında 377.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Olmadı!

Olmadı!
onedio.com

Hitachi'nin dünya çapında 322.525 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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FedEx değil!

FedEx değil!
onedio.com

FedEx'in dünya çapında 328.000 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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Olmadı!

Olmadı!
onedio.com

FedEx'in dünya çapında 288.300 çalışanı var. Daha yüksek olanı bulmak için tekrar dene.

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