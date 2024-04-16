En Fazla Çalışanı Olan Şirketi Bulabilecek misin?
En Fazla Çalışanı Olan Şirketi Bulabilecek misin?
Öyle şirketler var ki neredeyse bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla çalışanları var. Peki en çok çalışanı olan şirket hangisi?
Cevabı bu testin sonunda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Sorumuz net en fazla çalışanı olan şirket hangisi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Olmadı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Bulamadın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Maalesef bulamadın.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Tebrikler buldun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BYD değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
UPS değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Bulamadın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Maalesef Starbucks değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Bulamadın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Olmadı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
FedEx değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Olmadı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın