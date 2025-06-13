En Eski Para Birimlerinden Biri Olan İsveç Kronu Hakkında 11 Bilgi

İsveç deyince aklına ilk ne geliyor? Ikea mı, kuzey ışıkları mı, yoksa o meşhur “fika” yani kahve molaları mı? Hepsi güzel ama İsveç’in bir başka yıldızı daha var: Krona! Evet, İsveç Kronu… Bu para birimi sadece cüzdanlarda değil, tarihin tozlu sayfalarında da sağlam bir yeri olanlardan. Şimdi kronanın krallığına adım atalım ve bu tarihi para birimi hakkında bilmediğiniz ama öğrendiğinizde 'Vay be!' diyeceğiniz bilgilere göz atalım.