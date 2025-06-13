En Eski Para Birimlerinden Biri Olan İsveç Kronu Hakkında 11 Bilgi
İsveç deyince aklına ilk ne geliyor? Ikea mı, kuzey ışıkları mı, yoksa o meşhur “fika” yani kahve molaları mı? Hepsi güzel ama İsveç’in bir başka yıldızı daha var: Krona! Evet, İsveç Kronu… Bu para birimi sadece cüzdanlarda değil, tarihin tozlu sayfalarında da sağlam bir yeri olanlardan. Şimdi kronanın krallığına adım atalım ve bu tarihi para birimi hakkında bilmediğiniz ama öğrendiğinizde 'Vay be!' diyeceğiniz bilgilere göz atalım.
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1. İsveç Kronu tam 150 yıldır hayatımızda, hem de hiç ara vermeden!
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2. Krona aslında taç demek ve bu hiç de tesadüf değil.
3. Kron’un uluslararası kodu ve sembolü ne?
4. Eskiden bir krona, gerçek altınla birebir değiştirilebiliyordu!
5. Korona'dan önce İsveç'te "Riksdaler" adında bambaşka bir para birimi vardı.
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6. İsveç, bir dönem kilo kilo para bastı.
7. Avrupa’da ilk banknot basan ülkelerden biri İsveç’ti, hem de 1600’lerde!
8. Öre ile tanıştınız mı?
9. İsveç halkı Euro’ya geçmeyi açık açık reddetti, hem de referandumla!
10. İsveç banknotları tam birer sanat eseri gibi!
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İşte birkaç örnek:
100 kronlukta Greta Garbo, yani efsanevi sinema oyuncusu.
11. Dijital İsveç Kronu projesiyle geleceğin parasına öncülük etmeye hazırlanıyorlar.
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