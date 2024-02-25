En Çok Ticareti Yapılan Ürünleri Bulabilecek misin?
En Çok Ticareti Yapılan Ürünleri Bulabilecek misin?
Bu testte biraz akıl yürütmek gerekebilir!
En çok ticareti yapılan ürünleri doğru bulabilecek misin? Hazırsan başlayalım!
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1. Dünya genelinde ne çok ticareti yapılan tarım ürünü hangisi olabilir?
2. Hangi meyve dünya genelinde en çok ticareti yapılan meyvelerden biridir?
3. Hangi giyim ürünü dünya genelinde en çok ticareti yapılan tekstil ürünlerinden biridir?
4. Hangi elektronik cihaz dünya genelinde en çok ticareti yapılan tüketici elektroniği ürünlerinden biridir?
5. Hangi içecek dünya genelinde en çok ticareti yapılan içeceklerden biridir?
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6. Peki ya hangi enerji kaynağı dünya genelinde en çok ticareti yapılan enerji kaynaklarından biridir?
7. Hangi elektrikli ev aletinin dünya genelinde en çok ticareti yapılır?
8. Spor malzemelerinden hangisi dünyada en çok ticareti yapılan eşya olabilir?
9. Hangi kıymetli metal dünya genelinde en çok ticareti yapılan metallerdendir?
10. Hangi gıda ürünü dünya genelinde en çok ticareti yapılan protein kaynaklarından biridir?
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