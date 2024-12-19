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En Çok Oralarda Birikiyor! Evinizdeki Gizli Mikrop Yuvaları

etiket En Çok Oralarda Birikiyor! Evinizdeki Gizli Mikrop Yuvaları

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 12:01

Evinize geldiniz, ilk iş olarak ellerinizi yıkamaya gittiniz ve el temizliğinizi yapıp mikroplardan arındınız. Peki, elinizi yıkamadan önce dokunduğunuz yerler ne olacak?

Evde en fazla mikrooganizma biriken yerler işte böyle çok dokunulan ve genellikle temizlenmesi unutulan noktalar oluyor.

O zaman bu içerikte “En çok mikrop barındıran yerler nerelerdir, nasıl temizlenir?” sorusuna cevap verelim ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olalım! 😊

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Diş fırçaları

Diş fırçaları

Diş fırçalarının sapları kullanımdan ziyade, bulundukları mekânlar nedeniyle ciddi tehlike altındaki hijyen ürünleri. Mikrobiyologların bugüne kadar yaptığı çalışmalar, küçük banyolarda klozete yakın duran diş fırçalarının daha fazla bakteri barındırdığına işaret ediyor.

Mutfak lavabosu

Mutfak lavabosu

Yemeklerin hazırlık sürecinde gıdalar mutfağın hemen her yerine değiyor. Uzmanlar, mutfak tezgahının ve mutfak lavabosunun ciddi anlamda bakteri barındırdığını söylüyor.😣

Bulaşık süngerleri

Bulaşık süngerleri

Nemli bir sünger üzerinde bulunan ortam, insanlarda ateşe ve mide rahatsızlığına neden olabilen bakteriler için mükemmel bir yaşam alanı sunuyor.

Kahve haznesi

Kahve haznesi

Kahve makinenizin depolama alanında var olan bakterileri görebilseydiniz sabah kahveleri size pek de çekici görünmeyebilirdi. “Saccharomyces” adındaki yabani bir maya cinsi, kahve meyvesinde de bulunuyor. Dolayısıyla, yüksek maya ve küf konsantrasyonu gözlenen bir kahve makinesi haznesi, bakterilerin türediği bir alan haline geliyor.

Mama kapları

Mama kapları

Tarih boyunca köpeklerin ve kedilerin ağzının insanın ağzından daha temiz olduğu efsanesi yaygındı. Hatta köpeklerinin salyalarının iyileştirici özelliğe sahip olduğu dahi düşünülmekteydi. Fakat modern bilim bunun aksini söylüyor. Özellikle, dışarıda pek çok bakteriyle temas eden köpeklerin mama kapları ciddi oranda bakteri barındırıyor.

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Beslenme çantaları

Beslenme çantaları

Çocukların beslenme çantaları nemi hapsetme özelliğine sahip. Bu nedenle, bakterilerin hızla çoğalmasının kolay olduğu beslenme çantalarının temiz tutulması bir hayli zor.

Trabzanlar ve kapı kolları

Trabzanlar ve kapı kolları

Mikroplar kapı kollarında, korkuluklarda, lambalarda, musluklarda kısacası elle temas edilen yerlerde hızla çoğalır. Bu yüzeyleri haftada bir dezenfektan mendil veya temizleyicilerle sterilize etmek gerekir. Bir misafiriniz veya ailede hasta olan biri varsa daha sık temizlemek uygun olur.

Klozet

Klozet

Tuvalet kapağı açık bırakılarak sifon çekilirse mikroplar banyonun her yerine yayılır. Kötü mikropları sınırlandırmak için haftalık olarak klozeti temizlemek ve kapağını kapatmak gerekir. Islak bez ve çok amaçlı bir temizleyici kullanarak klozet, kapağı ve oturulacak yeri yıkanmalıdır. Ardından tuvalet fırçası ve temizleyiciyle klozet içi temizlenir.

Klimalar

Klimalar

Bakımı ve filtre temizliği yapılmadığı takdirde soluma yoluyla sağlığınızı tehdit edebilecek bir ürün klima. Temizlenmediğinde filtrelerde birikebilen mikroplar hastalanmanıza neden olabilir. Bu nedenle klima filtresini iki haftada bir temizlemeniz, 3M filtreyi ise üç ayda bir değiştirmeniz gerektiğini belirtelim.

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Selluka
Selluka
Onedio Üyesi
Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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