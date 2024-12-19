En Çok Oralarda Birikiyor! Evinizdeki Gizli Mikrop Yuvaları

Evinize geldiniz, ilk iş olarak ellerinizi yıkamaya gittiniz ve el temizliğinizi yapıp mikroplardan arındınız. Peki, elinizi yıkamadan önce dokunduğunuz yerler ne olacak?

Evde en fazla mikrooganizma biriken yerler işte böyle çok dokunulan ve genellikle temizlenmesi unutulan noktalar oluyor.

O zaman bu içerikte “En çok mikrop barındıran yerler nerelerdir, nasıl temizlenir?” sorusuna cevap verelim ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olalım! 😊