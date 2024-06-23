En Çok Harcama Yaptığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!
En Çok Harcama Yaptığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!
Hepimizin hayatında bazen önemli miktarda para harcamamız gereken şeyler vardır. Birçoğumuz bir hobiyi finanse etmek veya lüks bir tatil yapmak için para biriktirebiliriz.
Peki, en çok para harcadığın şeyi tahmin edebilir miyiz?
Hadi bakalım, hazırsan teste!
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1. Şunu öğrenmekle başlayalım: Para senin için ne ifade ediyor?
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2. Hafta sonu aktivitelerini düşündüğünde en çok hangisi ağır basıyor?
3. En çok hangi tür ürünleri alırken dikkat edersin?
4. Hobi edinmek güzel olsa da bazen ona bütçe ayırmak gerekebiliyor. Peki sen hangi hobin için para harcıyorsun?
5. Hem fiziksel hem de mental sağlığımız için spor yapmak şart. Peki sen spor yapıyor musun ve yaptığın sporlara harcama yapıyor musun?
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