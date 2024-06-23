En Çok Harcama Yaptığın Sektörü Tahmin Ediyoruz!

Hepimizin hayatında bazen önemli miktarda para harcamamız gereken şeyler vardır. Birçoğumuz bir hobiyi finanse etmek veya lüks bir tatil yapmak için para biriktirebiliriz.

Peki, en çok para harcadığın şeyi tahmin edebilir miyiz?

Hadi bakalım, hazırsan teste!