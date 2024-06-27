Emperyalizm Hakkında Merak Edilen 10 Bilgi

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı kaşifler, yeni ticaret yolları ve zenginlikler arayışıyla dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle başlayan bu süreç, İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin büyük sömürge imparatorlukları kurmasına yol açtı.

Sömürgeci devletler, sömürgeler olarak adlandırdıkları bölgeleri siyasi ve ekonomik olarak kontrol altına alarak buradaki kaynakları kendi çıkarları için kullanırlar.