Emperyalizm Hakkında Merak Edilen 10 Bilgi
Emperyalizm Hakkında Merak Edilen 10 Bilgi
Merhaba dostlar! Bugün sizlerle tarih boyunca pek çok milletin kaderini değiştiren, koca imparatorlukların doğuşuna ve çöküşüne sebep olan bir kavramdan bahsedeceğiz: Emperyalizm.
Emperyalizm, geçmişten günümüze, dünya üzerinde derin izler bırakmıştır ve bu izler, bugün bile pek çok toplumun yapısını ve kaderini etkilemeye devam etmektedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Emperyalizm nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kökenleri nereye dayanır?
3. Emperyalist devletler ne ister?
4. Hangi yöntemleri kullanırlar?
5. Emperyalizmin en yaygın biçimlerinden biri sömürgeciliktir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çatışma çıkarmak istediği yerde din ve etnik kimliği aktif olarak kullanır.