Emlak Konut, Fikirtepe Projesinde Yaptığı Satın Almayla İlgili Açıklama Yaptı
Emlak Konut, Fikirtepe Projesinde Yaptığı Satın Almayla İlgili Açıklama Yaptı
Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinin geliştirme çerçevesinde, maliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirttiği satın almayla ilgili açıklama yaptı.
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"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliriyle projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir."
Proje kapsamında, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 TL değerinde satın alma yapıldığı belirtildi.
Sosyal medyada da EKGYO'nun yaptığı alıma yorumlar görüldü.
Yapılan satın almanın değerlemesi konuşulurken,
Şirketin nakitlerine oranı da yorumlara yansıdı.
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EKGYO, dün günü yüzde 9'a yakın düşüşle tamamlarken,
Bugün sınırlı bir yükselişle 8,71 TL seviyesinde işlem görüyor.
Son 3 gündür hisse düşüşteydi.
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