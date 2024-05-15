Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Emlak Konut, Fikirtepe Projesinde Yaptığı Satın Almayla İlgili Açıklama Yaptı

Emlak Konut, Fikirtepe Projesinde Yaptığı Satın Almayla İlgili Açıklama Yaptı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 11:37

Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinin geliştirme çerçevesinde, maliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirttiği satın almayla ilgili açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliriyle projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir."

"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliriyle projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir."

Emlak Konut GYO, İstanbul'da yapılması planlanan Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Proje kapsamında, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 TL değerinde satın alma yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 TL değerinde satın alma yapıldığı belirtildi.

Proje geliştirme maliyetlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağı belirtilirken, açıklama şu şekilde oldu:

'Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza ve hissedarlarımıza da kar sağlayacağı aşikardır. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir karlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.'

Sosyal medyada da EKGYO'nun yaptığı alıma yorumlar görüldü.

Sosyal medyada da EKGYO'nun yaptığı alıma yorumlar görüldü.
twitter.com

Yapılan satın almanın değerlemesi konuşulurken,

Yapılan satın almanın değerlemesi konuşulurken,
twitter.com

Şirketin nakitlerine oranı da yorumlara yansıdı.

Şirketin nakitlerine oranı da yorumlara yansıdı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

EKGYO, dün günü yüzde 9'a yakın düşüşle tamamlarken,

EKGYO, dün günü yüzde 9'a yakın düşüşle tamamlarken,
twitter.com

Bugün sınırlı bir yükselişle 8,71 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bugün sınırlı bir yükselişle 8,71 TL seviyesinde işlem görüyor.
twitter.com

Son 3 gündür hisse düşüşteydi.

Son 3 gündür hisse düşüşteydi.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın