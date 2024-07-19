Emeklilikte Tüm Sistem Değişiyor: Ne Kadar Prim Ödemesi O Kadar Maaş!
Emeklilikte Tüm Sistem Değişiyor: Ne Kadar Prim Ödemesi O Kadar Maaş!
Genel seçimler öncesinde çıkarılan EYT ile birlikte emeklilik sisteminde adeta kaos yaşanıyordu.Hükümet, emeklilik sistemini baştan aşağıya değiştirmek için çalışma başlattı. Yeni sisteme göre kadınlarda emeklilik yaşı 60, erkeklerde 65 olacak. Emekli maaşları, ödenen prim miktarına göre belirlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaşlarıyla ilgili sıkıntılar devam ederken, AK Parti hükümeti emeklilik sisteminde ciddi değişikliler içeren çalışamaya başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, emekli maaşları artık ödenen prim sayısıyla belirlenecek.
Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak.
Emekli maaşı düşük olanlara yol, gıda, kira gibi destekler sağlanacak.
Yeni emeklilik yasası ile ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti kaynakları, hazırlanacak yeni emeklilik sistemi ile ilgili; “Bizim en büyük zorluğumuz şu; maaş ödediğimiz emekli sayısı 16 milyon 180 bin. Ama prim ödeyen, beyanname ile birlikte kayıt altına alınan 7 milyon 500 bin. Bizim kayıt dışıyla iyi mücadele etmemiz lazım. Bütün bu değişiklikler için bir geçiş süreci lazım. Adil sürdürülebilir dengeli bir emekli sistemini oturtmamız lazım. İhtiyacı olanlara da Aile Bakanlığı ulaşım, gıda, kira gibi destek verebilir.” açıklamasında bulundu.
Ak Parti’nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın