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Emekli Maaş Zam Farklarının Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı: Zamlar Hesaba Ne Zaman Geçecek?

Emekli Maaş Zam Farklarının Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı: Zamlar Hesaba Ne Zaman Geçecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 15:05

Milyonlarca emekli Meclis'ten gelecek haberi beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 5 oranında ek zam için tarih geldi. Ek zam ve maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Maaş farkları ne kadar olacak?

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2024 yılının ilk 6 ayında emekli kök maaşlarına yapılan yüzde 5 ek zam ile yüzde 42,6 olan maaş artışı, bugün Meclis Genel Kurul'unda gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, maaş zamlarında farklar ne zaman ödenecek?

2024 yılının ilk 6 ayında emekli kök maaşlarına yapılan yüzde 5 ek zam ile yüzde 42,6 olan maaş artışı, bugün Meclis Genel Kurul'unda gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, maaş zamlarında farklar ne zaman ödenecek?

Maaş farklarının hesaplara yatması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekirken, maaş farkı ve ek zamlar içim tarih netleşti.

2023 yılı ikinci 6 ayındaki enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zamma ek olarak emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek yüzde 5 zammı bekliyor. Ocak ayındaki maaşlarını zamsız alan emeklilerde memur emeklileri yüzde 49,25 olan zam farkını bu ay bitmeden alacak.

2023 yılı ikinci 6 ayındaki enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zamma ek olarak emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek yüzde 5 zammı bekliyor. Ocak ayındaki maaşlarını zamsız alan emeklilerde memur emeklileri yüzde 49,25 olan zam farkını bu ay bitmeden alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 5 ek zam ve 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı uygulamasındaki farkları Meclis'te yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak alacak.

Sabah'ın haberine göre, 26 Ocak Cuma gününe kadar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

En düşük maaşın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmasıyla 2 bin 500 lira daha ödeme bekleyen emeklilerde kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden fark alacak.

En düşük maaşın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmasıyla 2 bin 500 lira daha ödeme bekleyen emeklilerde kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden fark alacak.

Emekliler tarafından maaş farkının ne zaman ödeneceği merak edilirken SGK açıkladı. Emekli sandığı (4C) kapsamında olanların maaş farklarının yatırılacağı tarih 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

Emekliler tarafından maaş farkının ne zaman ödeneceği merak edilirken SGK açıkladı. Emekli sandığı (4C) kapsamında olanların maaş farklarının yatırılacağı tarih 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.
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