Emekli Maaş Zam Farklarının Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı: Zamlar Hesaba Ne Zaman Geçecek?

Milyonlarca emekli Meclis'ten gelecek haberi beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 5 oranında ek zam için tarih geldi. Ek zam ve maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Maaş farkları ne kadar olacak?