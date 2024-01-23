Emekli Maaş Zam Farklarının Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı: Zamlar Hesaba Ne Zaman Geçecek?
Emekli Maaş Zam Farklarının Hesaplara Yatacağı Tarih Açıklandı: Zamlar Hesaba Ne Zaman Geçecek?
Milyonlarca emekli Meclis'ten gelecek haberi beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 5 oranında ek zam için tarih geldi. Ek zam ve maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Maaş farkları ne kadar olacak?
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2024 yılının ilk 6 ayında emekli kök maaşlarına yapılan yüzde 5 ek zam ile yüzde 42,6 olan maaş artışı, bugün Meclis Genel Kurul'unda gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, maaş zamlarında farklar ne zaman ödenecek?
2023 yılı ikinci 6 ayındaki enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zamma ek olarak emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek yüzde 5 zammı bekliyor. Ocak ayındaki maaşlarını zamsız alan emeklilerde memur emeklileri yüzde 49,25 olan zam farkını bu ay bitmeden alacak.
En düşük maaşın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmasıyla 2 bin 500 lira daha ödeme bekleyen emeklilerde kök aylığı 10 bin lirayı aşanlar da yeni tutar üzerinden fark alacak.
Emekliler tarafından maaş farkının ne zaman ödeneceği merak edilirken SGK açıkladı. Emekli sandığı (4C) kapsamında olanların maaş farklarının yatırılacağı tarih 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.
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