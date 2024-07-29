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Elleriniz Hiç Ayrılmasın: En Zor Zamanları Birlikte Nasıl Aşacağınızı Anlatıyoruz!

etiket Elleriniz Hiç Ayrılmasın: En Zor Zamanları Birlikte Nasıl Aşacağınızı Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 23:46

Her ilişkide zaman zaman problemler olabiliyor. Bu problemleri aşmanın yolu ise birlikte durabilmek. İlişkinizde yaşadığınız zor zamanları nasıl aşacağınızı merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. İlişkide iletişim çok önemli. Özellikle zor zamanlardan geçiyorsanız iletişiminizi kuvvetlendirmelisiniz.

Partnerinizle aranızdakileri açıkça konuşmanız gerek. Rahatsız olduğunuz konularda sessizliğe bürünmek yerine bunları ona açıklamak çok daha iyi olacaktır. Herhangi bir konuda partnerine duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmelisin.

2. Karşılıklı empati yapmak ilişkilerin temeli.

Özellikle zor bir zamandan geçiyorsanız empati yapmanız gerek. Yaşadıklarınızı bir de partnerinizin gözünden görmeyi deneyin. Bunu denediğinizde ilişkinizin çok daha iyi bir yere gittiğini göreceksiniz.

3. İlişkiler güven olmadan kurulmuyor zaten ama zor zamanlarda birbirinize daha çok güvenmelisiniz.

En zor zamanlarda partnerinizin güveninden emin olmalısınız. Aynı şekilde siz de ona güvendiğinizi ifade etmelisiniz. Aranızda güvenle ilgili sorunlar varsa bunları açık bir şekilde konuşmalısınız.

4. Sorununuz her ne ise bunu konuşarak çözmelisiniz. Bu sorunun ortak bir çözümünü aramalı ve bunun üzerine tartışmanız gerekiyor.

Yaşadığınız sorunları çözebilmek için her ikinizin de bunu çözmeye yanaşması gerekiyor. Ortak bir çözüm bulabilmek için konuşmalı ve çözümleri birlikte tartışmalısınız.

5. Partnerinizle konuşurken kullandığınız dile dikkat etmeniz gerek. Böyle zor bir zamandan geçiyorsanız her zaman olumlu bir dil kullanmaya çalışmalısınız.

İletişim dilinizin pozitif bir dil olması gerekiyor. Sürekli yapılan yanlışları ve eksikleri konuşmak sadece aranızı daha kötü yapar. Bu yüzden sorunları çözmek için negatif bir dilden olabildiğince uzak durun.

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6. Partnerinizin ihtiyaçlarını anlamak bu dönemde hem size hem partnerinize yardımcı olacaktır.

Partnerinizin ihtiyaçlarını anlayıp onlara saygı göstermelisiniz Hem duygusal hem fiziksel ihtiyaçlarını anlayarak iletişiminizi de güçlendirebilirsiniz.

7. Zor zamanlar yaşıyorsanız birbirinizden uzaklaşmak yerine birlikte daha çok vakit geçirmeye çalışmalısınız.

Böyle zamanlarda birbirinizin yanında olmaya çalışın. İkinizin de hoşlandığı ortak aktiviteler planlayarak birbirinizle vakit geçirebilirsiniz. Geçirdiğiniz her güzel an ilişkinizin daha da güçlendirecektir.

8. İlişkilerde hatalar yapılabiliyor ama eğer bu ilişkiyi sürdürmeye karar verdiyseniz artık yapılan hataları affedip unutmanız gerek.

Hataları sürekli hatırlayıp ne kendinizi ne ilişkinizi yıpratın. İlişkiyi sürdürmenin yolu hataları geride bırakarak ilişkinize odaklanmak.

9. İlişkiniz şu an bir çıkmaza girdiyse geçmişteki güzel anlarınızı hatırlamaya çalışın!

Partnerinizle yaşadığınız güzel anları hatırlamak hislerinizi hatırlamaya yardımcı olacaktır. Bu sayede başından beri ilişkiniz için yaptıklarınızı ve neler hissettiğinizi anlayarak zor süreçleri atlatmak kolaylaşabilir.

10. Eğer her şeye rağmen atlatamadığınızı düşünüyorsanız yapmanız gereken şey, profesyonel bir yardım almak.

İlişkinizin bu zorluğu atlatmakta zorlanacağını düşünüyorsanız uzmandan yardım alabilirsiniz. Terapi, ilişkinizdeki iletişim becerilerinizi güçlendirerek birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir.

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