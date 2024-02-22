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Elektronik Sigara İçenler Dikkat: “Tiryaki Dili” Uyarısı

Elektronik Sigara İçenler Dikkat: “Tiryaki Dili” Uyarısı

sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 15:10

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda elektronik sigara içenlerin sayısı yükseliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, uzun süreli elektronik sigara içenlerde “tiryaki dili” hastalığı oluşabileceğini söyledi. Tiryaki dili rahatsızlığı, kalıcı ve ciddi tat kaybına yol açabiliyor.

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Daha çok sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği elektronik sigaranın içerisinde bulunan meyve aramalı aromalar, kullanıcılar da uzun süreli tat kaybına neden olabiliyor.

Daha çok sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği elektronik sigaranın içerisinde bulunan meyve aramalı aromalar, kullanıcılar da uzun süreli tat kaybına neden olabiliyor.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, elektronik sigaranın zararlı olduğun ifade ederek; “Sosyal medyada elektronik sigara yaygın bir şekilde satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak elektronik sigara sağlığa zararlıdır çünkü içerisindeki maddeler, nikotin, gliserol, koku verici birtakım koruyucu maddeler var. Bunların solunum yoluyla insan vücuduna alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Elektronik sigarayı, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Bu nikotin de bağımlılığı bıraktırmıyor. Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığında hiçbir faydası yoktur” dedi.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, elektronik sigaranın zararlı olduğun ifade ederek; “Sosyal medyada elektronik sigara yaygın bir şekilde satılmakta ve insanlar da bunun sağlığa zararlı olmadığını düşünüyor. Ancak elektronik sigara sağlığa zararlıdır çünkü içerisindeki maddeler, nikotin, gliserol, koku verici birtakım koruyucu maddeler var. Bunların solunum yoluyla insan vücuduna alındığı zaman ne kadar bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Elektronik sigarayı, sigarayı bırakmak için kullanıyoruz ama içerisinde nikotin var. Bu nikotin de bağımlılığı bıraktırmıyor. Elektronik sigaranın, sigara bağımlılığında hiçbir faydası yoktur” dedi.

Sigaranın insan yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Op. Dr. Özer, “Elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler hayvan deneylerinde birtakım çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu maddelerin solunum yolunda geçmesi sonucu özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. İnsanlarda da bu tür zararların olabileceğini düşünebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Sigaranın insan yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Op. Dr. Özer, “Elektronik sigaranın içerisindeki bu maddeler hayvan deneylerinde birtakım çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu maddelerin solunum yolunda geçmesi sonucu özellikle hayvanlarda akciğer kanseri yaptığı görülmüş. İnsanlarda da bu tür zararların olabileceğini düşünebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Doktor Özer’in “tiryaki dili” uyarısı ise şöyle;

Doktor Özer’in “tiryaki dili” uyarısı ise şöyle;

Elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var. Bu koku aromaları sürekli alındığı zaman vücut bu kokulara alışıyor ve artık bu kokuları da almıyor. Bu kokular alınmadığı zaman bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir. Bu da insanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Tiryaki Dili dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir

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