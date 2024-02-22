Elektronik Sigara İçenler Dikkat: “Tiryaki Dili” Uyarısı

“Elektronik sigaraların içerisinde bir takım aromalar var. Bu koku aromaları sürekli alındığı zaman vücut bu kokulara alışıyor ve artık bu kokuları da almıyor. Bu kokular alınmadığı zaman bir tat kaybı olur. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir. Bu da insanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Tiryaki Dili dediğimiz bir hastalığa da yol açabilir”