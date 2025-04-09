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Elektrik Faturalarında Şirketlere Ödediğimiz Oranın Detaylarını Gazeteci Çiğdem Toker Açıkladı

Elektrik Faturalarında Şirketlere Ödediğimiz Oranın Detaylarını Gazeteci Çiğdem Toker Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.04.2025 - 15:06

Geçtiğimiz gün gelen %25 elektrik zammı çoğu kişinin gündeminde. Yeni tarife 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Gazeteci Çiğdem Toker de Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin paylarının detaylandırıldığı bir yazıyı kaleme aldı. 'Alın terimiz holdinglere akarken' başlıklı yazının dikkat çekici bölümlerini sizler için derledik

Kaynak: T24

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Başarılı gazeteci Çiğdem Toker, bugün T24'de yayınlanan "Alın terimiz holdinglere akarken" başlıklı yazısında elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı paydan bahsetti.

Başarılı gazeteci Çiğdem Toker, bugün T24'de yayınlanan "Alın terimiz holdinglere akarken" başlıklı yazısında elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı paydan bahsetti.

Toker'in yazısındaki dikkat çeken kısımlar şöyle:

Toker'in yazısındaki dikkat çeken kısımlar şöyle:

'Bundan dört yıl önce dört kişilik ailenin asgari elektrik faturası 183,4 TL. Bugün ise 595,8 TL. Yüzde 224,8 oranındaki artış, elektrik dağıtımındaki özelleştirmenin vatandaş üzerinde ne kadar acımasız ve ölçüsüz bir yük doğurduğunu gösteriyor. '

"Milyonlarca çalışanın alın teri holdinglere akıyor"

"Milyonlarca çalışanın alın teri holdinglere akıyor"

'Özelleştirmenin birçok alanında olduğu gibi elektrik dağıtım özelleştirmesi de rekabet, ucuzluk masallarıyla takdim edildi. Toplumda böyle rıza üretilmek istendi.  

Gelinen noktada ise enerji bedelinin yani faturanın asıl özünü oluşturan unsurun devede kulak kaldığı; giderek şişen dağıtım bedellerinin Cengizler, Limaklar, Zorlular, Çalıklar, Kolinle, Kazancılar, Türkerlerler, Kilerler, Sabancılar, Akkökler’in kasalarına aktığı bir düzen işliyor.

Milyonlarca çalışanın alın teri, özelleştirme adıyla yağmalanan kamu kaynakları üzerinden holdinglerin kasalarını dolduruyor.'

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da durumu özetliyor.

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da durumu özetliyor.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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