Elektrik Faturalarında Şirketlere Ödediğimiz Oranın Detaylarını Gazeteci Çiğdem Toker Açıkladı
Elektrik Faturalarında Şirketlere Ödediğimiz Oranın Detaylarını Gazeteci Çiğdem Toker Açıkladı
Geçtiğimiz gün gelen %25 elektrik zammı çoğu kişinin gündeminde. Yeni tarife 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Gazeteci Çiğdem Toker de Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin paylarının detaylandırıldığı bir yazıyı kaleme aldı. 'Alın terimiz holdinglere akarken' başlıklı yazının dikkat çekici bölümlerini sizler için derledik
Kaynak: T24
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Başarılı gazeteci Çiğdem Toker, bugün T24'de yayınlanan "Alın terimiz holdinglere akarken" başlıklı yazısında elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı paydan bahsetti.
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Toker'in yazısındaki dikkat çeken kısımlar şöyle:
"Milyonlarca çalışanın alın teri holdinglere akıyor"
Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da durumu özetliyor.
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