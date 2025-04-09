Elektrik Faturalarında Şirketlere Ödediğimiz Oranın Detaylarını Gazeteci Çiğdem Toker Açıkladı

'Bundan dört yıl önce dört kişilik ailenin asgari elektrik faturası 183,4 TL. Bugün ise 595,8 TL. Yüzde 224,8 oranındaki artış, elektrik dağıtımındaki özelleştirmenin vatandaş üzerinde ne kadar acımasız ve ölçüsüz bir yük doğurduğunu gösteriyor. '