ANKET: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
ANKET: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaliye başlayan süreç, gözaltılar ve tutuklama kararlarında evrildi. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi ve ülke çapında yapılan protestolar sadece ülkemizde değil dünyada da ses getirdi. Peki 18 Mart'ta başlayıp halen daha devam eden süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında fikriniz nedir?
Alınan kararlar hakkında düşünceleriniz neler?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel süreci nasıl yönetiyor?
Özgür Özel'in sokak çağrısını doğru buluyor musunuz?
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Protestoculara yapılan polis müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Özgür Özel'in bazı markalar hakkında aldığı boykot kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?
İBB Başkan vekili kim olmalı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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