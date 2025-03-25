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ANKET: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

ANKET: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2025 - 13:47

Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaliye başlayan süreç, gözaltılar ve tutuklama kararlarında evrildi. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi ve ülke çapında yapılan protestolar sadece ülkemizde değil dünyada da ses getirdi. Peki 18 Mart'ta başlayıp halen daha devam eden süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında fikriniz nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında fikriniz nedir?

Alınan kararlar hakkında düşünceleriniz neler?

Alınan kararlar hakkında düşünceleriniz neler?

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Protestoculara yapılan polis müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Protestoculara yapılan polis müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özgür Özel'in bazı markalar hakkında aldığı boykot kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özgür Özel'in bazı markalar hakkında aldığı boykot kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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