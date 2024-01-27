Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Ekranlarda Gözüktüklerinden Çok Daha Kısa Olan Ünlülerin Gerçek Hayattaki Boyları

Ekranlarda Gözüktüklerinden Çok Daha Kısa Olan Ünlülerin Gerçek Hayattaki Boyları

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 13:01

Ünlülerin ekranlarımızda çok daha uzun gözükmek için birçok taktik kullandığını biliyoruz. Peki, hangi isimlerin ekranlarda olduğundan çok daha uzun gözüktüğünü biliyor musunuz? Gelin beraber hangi ünlüler ekranlarda çok daha uzun duruyormuş bakalım.

Kaynak: https://brightside.me/articles/14-act...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. The Twilight Saga serisinden Bella Swan ve Edward Cullen mükemmel çift olarak akıllarımıza kazınmıştı.

1. The Twilight Saga serisinden Bella Swan ve Edward Cullen mükemmel çift olarak akıllarımıza kazınmıştı.

Edward uzunken, Bella ondan biraz daha kısaydı. Gerçekteyse Robert 185 boyunda ve Kristen 165 boyunda. Aradaki fark düşündüğünüzden biraz daha fazla.

2. David Duchovny 182 boyundayken Gillian Anderson sadece 160 boyunda.

2. David Duchovny 182 boyundayken Gillian Anderson sadece 160 boyunda.

Bu yüzden Gillian'ın çekimler üzerinde bir kutunun üzerinde durması gerektiği de oldu. Hatta anlattıklarına göre kutunun üzerinde durduğunu unutarak bir keresinde yere de düşmüştü.

3. Josh Hutcherson sadece 165 boyundayken Açlık Oyunları'ndaki partneri Jennifer Lawrence 175 boyunda.

3. Josh Hutcherson sadece 165 boyundayken Açlık Oyunları'ndaki partneri Jennifer Lawrence 175 boyunda.

Açlık Oyunları'nın yapımcıları aradaki farkı oldukça iyi kapatmış gibi duruyor.

4. Daniel Radcliffe gerçekte beraber rol aldığı Emma Watson ve Rupert Grint'den çok daha kısa olsa da, boyu onu başarılı olmaktan hiçbir zaman engellememiş gibi duruyor.

4. Daniel Radcliffe gerçekte beraber rol aldığı Emma Watson ve Rupert Grint'den çok daha kısa olsa da, boyu onu başarılı olmaktan hiçbir zaman engellememiş gibi duruyor.

5. Robbie Coltrane, Harry Potter serisinde normal bir insandan en az iki kat daha uzun olan Hagrid karakterini canlandırıyordu.

5. Robbie Coltrane, Harry Potter serisinde normal bir insandan en az iki kat daha uzun olan Hagrid karakterini canlandırıyordu.

Coltrane normalde 182 boyunda olmasına rağmen Hagrid karakteri için kısa kabul ediliyordu ve bu yüzden uzaktan çekimlerde dublör kullanılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Robert Downey Jr. Ironman filminde asistanından her zaman daha uzun görünse de, gerçekte Downey sadece 172 boyundayken asistanı rolündeki Gwyneth Paltrow 175 boyunda.

6. Robert Downey Jr. Ironman filminde asistanından her zaman daha uzun görünse de, gerçekte Downey sadece 172 boyundayken asistanı rolündeki Gwyneth Paltrow 175 boyunda.

Sonuç olarak daha uzun gözükmek için Downey'in tabanlık giymesi gerekmişti.

7. Casablanca filmini izlerseniz iki oyuncu arasındaki boy farkının sürekli değiştiğini fark edersiniz.

7. Casablanca filmini izlerseniz iki oyuncu arasındaki boy farkının sürekli değiştiğini fark edersiniz.

Humphrey Bogart beraber rol aldığı Ingrid Bergman'den daha uzun olmasına rağmen boy farkını kapatmak için Ingrid'in sürekli bir şeylerin üzerinde durması gerekiyordu.

8. Vin Diesel ve Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli filmlerinde beraber ekrana çıkmalarına göre söylenenlere göre aralarında bir anlaşmazlık olduğu için ayrı çekilmiş ve sonrasında aynı sahnede yer alıyorlaşmışcasına montajlanmışlar.

8. Vin Diesel ve Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli filmlerinde beraber ekrana çıkmalarına göre söylenenlere göre aralarında bir anlaşmazlık olduğu için ayrı çekilmiş ve sonrasında aynı sahnede yer alıyorlaşmışcasına montajlanmışlar.

Bu yüzden iki karakterin beraber yer aldığı sahnelerdeki garip boy farklarını görebilirsiniz.

9. The Green Mile filminde Michael Clarke Duncan diğer oyunculara kıyasla bir dev gibi görünse de gerçekte o kadar belli bir fark yoktu.

9. The Green Mile filminde Michael Clarke Duncan diğer oyunculara kıyasla bir dev gibi görünse de gerçekte o kadar belli bir fark yoktu.

Duncan 195 boyundayken David Morse 190 boyunda ve Tom Hanks'sa 182 boyunda.

10. Avengers serisinde iki karakterin boyu birbirine çok yakın dursa da, gerçeklik hiç bu kadar farklı olamazdı.

10. Avengers serisinde iki karakterin boyu birbirine çok yakın dursa da, gerçeklik hiç bu kadar farklı olamazdı.

Chris Evans 182 boyundayken Scarlett Johansson sadece 160 boyunda.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. The Dark Knight Rises filmi için Tom Hardy'nin çok sıkı çalışması gerekmişti.

11. The Dark Knight Rises filmi için Tom Hardy'nin çok sıkı çalışması gerekmişti.

Spor salonunda sayısız saatler geçirdi ve dövüş sanatları öğrendi. Konu boyu oluncaysa yaklaşık 10 santimlik tabanlıklar giydi.

12. The Last Song filminde Miley Cyrus beraber rol aldığı Liam Hemsworth'dan kısa olsa da gerçekte bu fark çok daha büyük.

12. The Last Song filminde Miley Cyrus beraber rol aldığı Liam Hemsworth'dan kısa olsa da gerçekte bu fark çok daha büyük.

Liam 193 boyundayken, Miley sadece 165 boyunda ve boy farkı adeta göz korkutucu.

13. Amanda Seyfried, In Time filminde beraber rol aldığı Justin Timberlake'e ulaşmak için sürekli topuklu giymek zorunda kalmıştı.

13. Amanda Seyfried, In Time filminde beraber rol aldığı Justin Timberlake'e ulaşmak için sürekli topuklu giymek zorunda kalmıştı.

Timberlake 180 boyundayken Amanda sadece 160 boyunda.

14. Water for Elephants filminde rol alan Reese Witherspoon'un beraber rol aldığı Robert Pattison'la uyum sağlaması için birçok farklı yöntem kullanılmıştı.

14. Water for Elephants filminde rol alan Reese Witherspoon'un beraber rol aldığı Robert Pattison'la uyum sağlaması için birçok farklı yöntem kullanılmıştı.

Filmde, iki oyuncu arasındaki boy farkı neredeyse hiç anlaşılmasa da, gerçekte Witherspoon 155 ve Pattison 185 boyunda.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?