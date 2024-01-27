Ekranlarda Gözüktüklerinden Çok Daha Kısa Olan Ünlülerin Gerçek Hayattaki Boyları

Ünlülerin ekranlarımızda çok daha uzun gözükmek için birçok taktik kullandığını biliyoruz. Peki, hangi isimlerin ekranlarda olduğundan çok daha uzun gözüktüğünü biliyor musunuz? Gelin beraber hangi ünlüler ekranlarda çok daha uzun duruyormuş bakalım.