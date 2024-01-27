Ekranlarda Gözüktüklerinden Çok Daha Kısa Olan Ünlülerin Gerçek Hayattaki Boyları
Ekranlarda Gözüktüklerinden Çok Daha Kısa Olan Ünlülerin Gerçek Hayattaki Boyları
Kaynak: https://brightside.me/articles/14-act...
Ünlülerin ekranlarımızda çok daha uzun gözükmek için birçok taktik kullandığını biliyoruz. Peki, hangi isimlerin ekranlarda olduğundan çok daha uzun gözüktüğünü biliyor musunuz? Gelin beraber hangi ünlüler ekranlarda çok daha uzun duruyormuş bakalım.
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1. The Twilight Saga serisinden Bella Swan ve Edward Cullen mükemmel çift olarak akıllarımıza kazınmıştı.
2. David Duchovny 182 boyundayken Gillian Anderson sadece 160 boyunda.
3. Josh Hutcherson sadece 165 boyundayken Açlık Oyunları'ndaki partneri Jennifer Lawrence 175 boyunda.
4. Daniel Radcliffe gerçekte beraber rol aldığı Emma Watson ve Rupert Grint'den çok daha kısa olsa da, boyu onu başarılı olmaktan hiçbir zaman engellememiş gibi duruyor.
5. Robbie Coltrane, Harry Potter serisinde normal bir insandan en az iki kat daha uzun olan Hagrid karakterini canlandırıyordu.
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6. Robert Downey Jr. Ironman filminde asistanından her zaman daha uzun görünse de, gerçekte Downey sadece 172 boyundayken asistanı rolündeki Gwyneth Paltrow 175 boyunda.
7. Casablanca filmini izlerseniz iki oyuncu arasındaki boy farkının sürekli değiştiğini fark edersiniz.
8. Vin Diesel ve Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli filmlerinde beraber ekrana çıkmalarına göre söylenenlere göre aralarında bir anlaşmazlık olduğu için ayrı çekilmiş ve sonrasında aynı sahnede yer alıyorlaşmışcasına montajlanmışlar.
9. The Green Mile filminde Michael Clarke Duncan diğer oyunculara kıyasla bir dev gibi görünse de gerçekte o kadar belli bir fark yoktu.
10. Avengers serisinde iki karakterin boyu birbirine çok yakın dursa da, gerçeklik hiç bu kadar farklı olamazdı.
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11. The Dark Knight Rises filmi için Tom Hardy'nin çok sıkı çalışması gerekmişti.
12. The Last Song filminde Miley Cyrus beraber rol aldığı Liam Hemsworth'dan kısa olsa da gerçekte bu fark çok daha büyük.
13. Amanda Seyfried, In Time filminde beraber rol aldığı Justin Timberlake'e ulaşmak için sürekli topuklu giymek zorunda kalmıştı.
14. Water for Elephants filminde rol alan Reese Witherspoon'un beraber rol aldığı Robert Pattison'la uyum sağlaması için birçok farklı yöntem kullanılmıştı.
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