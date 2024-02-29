Ekonomistleri Ünlü Kitaplarıyla Eşleştirebilecek misin?
Ekonomistleri Ünlü Kitaplarıyla Eşleştirebilecek misin?
Bu içerikte ekonomistleri ünlü kitaplarıyla eşleştirip eşleştiremeyeceğini test ediyoruz!
Hazırsan seni teste alalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Hangi kitap Mahfi Eğilmez'e ait?
2. Peki ya hangi kitap Daron Acemoğlu'na ait olabilir?
3. Hangisi Güneri Akalın'a ait olabilir?
4. Peki ya bu kitaplardan hangisi Ali Perşembe'e ait?
5. Hangi kitap Selva Demiral'a ait olabilir?
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6. Bu kitaplardan hangisi Cem Kozlu'ya ait?
7. Bu kitaplardan hangisi Murat Sağman'a ait?
8. Refet Gürkaynak'a ait kitabı seç bakalım!
9. Bu kitaplardan hangisi Fatih Özatay'a aittir?
10. Son soru! Ercan Uygur'a ait kitap hangisi?
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