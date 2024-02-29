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Ekonomistleri Ünlü Kitaplarıyla Eşleştirebilecek misin?

etiket Ekonomistleri Ünlü Kitaplarıyla Eşleştirebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 12:01

Bu içerikte ekonomistleri ünlü kitaplarıyla eşleştirip eşleştiremeyeceğini test ediyoruz!

Hazırsan seni teste alalım!

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1. İlk soruyla başlayalım! Hangi kitap Mahfi Eğilmez'e ait?

1. İlk soruyla başlayalım! Hangi kitap Mahfi Eğilmez'e ait?

2. Peki ya hangi kitap Daron Acemoğlu'na ait olabilir?

2. Peki ya hangi kitap Daron Acemoğlu'na ait olabilir?

3. Hangisi Güneri Akalın'a ait olabilir?

3. Hangisi Güneri Akalın'a ait olabilir?

4. Peki ya bu kitaplardan hangisi Ali Perşembe'e ait?

4. Peki ya bu kitaplardan hangisi Ali Perşembe'e ait?

5. Hangi kitap Selva Demiral'a ait olabilir?

5. Hangi kitap Selva Demiral'a ait olabilir?
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6. Bu kitaplardan hangisi Cem Kozlu'ya ait?

6. Bu kitaplardan hangisi Cem Kozlu'ya ait?

7. Bu kitaplardan hangisi Murat Sağman'a ait?

7. Bu kitaplardan hangisi Murat Sağman'a ait?

8. Refet Gürkaynak'a ait kitabı seç bakalım!

8. Refet Gürkaynak'a ait kitabı seç bakalım!

9. Bu kitaplardan hangisi Fatih Özatay'a aittir?

9. Bu kitaplardan hangisi Fatih Özatay'a aittir?

10. Son soru! Ercan Uygur'a ait kitap hangisi?

10. Son soru! Ercan Uygur'a ait kitap hangisi?
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