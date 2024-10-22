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Ekonomist Olsan Hangi Teoriyi Sen Yazardın?

etiket Ekonomist Olsan Hangi Teoriyi Sen Yazardın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 17:01

Eğer sen bir ekonomist olsan hangi teoriyi yazardın?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Sence ekonomik sorunların çözümünde devletin rolü nasıl olmalı?

1. Sence ekonomik sorunların çözümünde devletin rolü nasıl olmalı?

2. Gelir dağılımının adil olması senin için ne kadar önemli?

2. Gelir dağılımının adil olması senin için ne kadar önemli?

3. Vergilerin ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

3. Vergilerin ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun?

4. Paranın ekonomideki rolü nasıl sence?

4. Paranın ekonomideki rolü nasıl sence?

5. İşsizlikle mücadelede devletin ne yapması gerekir?

5. İşsizlikle mücadelede devletin ne yapması gerekir?
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6. Ekonomik büyüme için hangi faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorsun?

6. Ekonomik büyüme için hangi faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorsun?

7. Peki ya sence ekonomide rekabetin rolü nasıl?

7. Peki ya sence ekonomide rekabetin rolü nasıl?

8. Son olarak, gelir ve servet eşitsizliği hakkında ne yapılmalı sence?

8. Son olarak, gelir ve servet eşitsizliği hakkında ne yapılmalı sence?

Görünmez El Teorisi!

Görünmez El Teorisi!

Sen ekonomist olsan, Görünmez El Teorisi'ni yazardın! Bu teoriye göre, bireyler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinde, topluma farkında olmadan fayda sağlarlar. Adam Smith’in bu ünlü teorisine göre, insanlar kendi maddi kazançlarını maksimize etmeye çalışırken, piyasanın doğal düzeni sayesinde arz ve talep dengesi oluşur. Herkes kendi bencilce motivasyonlarıyla hareket ederken, görünmez bir el devreye girer ve toplumun genel refahı için en iyi sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Ekonominin sihirli elçileri gibi, farkında olmadan dengeyi bulurlar

Keynesyen Teori'yi yazardın!

Keynesyen Teori'yi yazardın!

Sen ekonomist olsan, Keynesyen Teori'yi yazardın! Bu teoriye göre, ekonomik durgunluk dönemlerinde hükümetlerin harcamalarını artırması ve piyasaya müdahale etmesi gerekir. John Maynard Keynes'in bu görüşü, özellikle talep yetersizliğinin olduğu kriz zamanlarında, ekonomiyi canlandırmak için devletin aktif bir rol oynaması gerektiğini savunur. Özel sektör her zaman yeterli talebi yaratamaz, bu yüzden kamu harcamaları ve düşük faiz oranları gibi politikalarla ekonomiyi hareketlendirmek hükümetin görevidir. Keynes’e göre bazen 'para bas, harca, toparla' düsturu ile ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak şart!

Mutlak Üstünlük Teorisi'ni yazardın!

Mutlak Üstünlük Teorisi'ni yazardın!

Sen ekonomist olsan, Mutlak Üstünlük Teorisi'ni yazardın! Bu teoriye göre, bir ülke, diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanarak daha fazla mal üretebiliyorsa, o malda mutlak üstünlüğe sahiptir. Adam Smith'in bu teorisi, ülkelerin en verimli oldukları alanlarda üretim yapmalarını ve diğer ürünleri ithal etmelerini önerir. Herkes kendi işini en iyi yaparsa, ticaretle kazan-kazan durumu yaratılır. Bu teori, küresel ticaretin temel taşlarından biridir; her ülke uzmanlık alanına odaklanır, dünya ekonomisi ise adeta bir makine gibi işlemeye başlar!

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