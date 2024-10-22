Ekonomist Olsan Hangi Teoriyi Sen Yazardın?

Sen ekonomist olsan, Mutlak Üstünlük Teorisi'ni yazardın! Bu teoriye göre, bir ülke, diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanarak daha fazla mal üretebiliyorsa, o malda mutlak üstünlüğe sahiptir. Adam Smith'in bu teorisi, ülkelerin en verimli oldukları alanlarda üretim yapmalarını ve diğer ürünleri ithal etmelerini önerir. Herkes kendi işini en iyi yaparsa, ticaretle kazan-kazan durumu yaratılır. Bu teori, küresel ticaretin temel taşlarından biridir; her ülke uzmanlık alanına odaklanır, dünya ekonomisi ise adeta bir makine gibi işlemeye başlar!