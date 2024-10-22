Ekonomist Olsan Hangi Teoriyi Sen Yazardın?
Ekonomist Olsan Hangi Teoriyi Sen Yazardın?
Eğer sen bir ekonomist olsan hangi teoriyi yazardın?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Sence ekonomik sorunların çözümünde devletin rolü nasıl olmalı?
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2. Gelir dağılımının adil olması senin için ne kadar önemli?
3. Vergilerin ekonomiye etkisi hakkında ne düşünüyorsun?
4. Paranın ekonomideki rolü nasıl sence?
5. İşsizlikle mücadelede devletin ne yapması gerekir?
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