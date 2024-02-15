Ekonominin Hangi Dalı Tam Sana Göre?
Ekonominin Hangi Dalı Tam Sana Göre?
Bu teste geldiğine göre ekonominin hangi dalının sana daha uygun olduğunu merak ediyorsun... O zaman seni merakta bırakmayalım.
Hazırsan haydi teste!
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1. Öncelikle sayısal zekanın ne durumda olduğunu öğrenelim!
2. Ekonomi hakkında bilgi düzeyin nasıl sence?
3. Girişimcilik ve iş dünyasına ilgi duyuyor musun?
4. Sana göre senin ekonomik kararların hangisine dayanıyor?
5. Karar alırken bu kararın diğer insanları nasıl etkileyeceğini düşünüyor musun?
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6. Hangisi sana daha mantıklı geliyor?
7. Önemli kararları tek başına mı alırsın yoksa birilerine danışır mısın?
8. Son olarak, istediğin herhangi bir mesleği yapabilecek olsan ekonomist olur muydun?
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