Ekonominin Hangi Dalı Tam Sana Göre?

Mikroekonomi; bireylerin, firmaların ve sektörlerin ekonomik kararlarını inceleyen bir dal olarak öne çıkar. Bu dal, spesifik piyasa dinamiklerini ve mikro düzeydeki ekonomik olayları analiz eder. Eğer bireysel firmaların ve tüketicilerin kararlarını anlamaya ve piyasa süreçlerini detaylı bir şekilde incelemeye ilgi duyuyorsan, mikroekonomi senin için uygun olabilir. Ayrıca rekabet, fiyat oluşumu ve kaynak tahsisi gibi konular seni çekiyorsa bu dal size hitap edebilir!