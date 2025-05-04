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Ekonomik Kaygı Seviyen Ne Düzeyde?

etiket Ekonomik Kaygı Seviyen Ne Düzeyde?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 17:01

Kendi ekonomin, gelir gider durumun için ne kadar kaygılısın? Neler düşünüyorsun? Anksiyeten ne durumda? Sen testi çöz, biz de senin kaygı durumunu söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Markette kasa sırasında genellikle ne düşünürsün?

2. Ayın 15’i geldiğinde maaşının yarısı duruyor mu?

3. Kredi kartı ekstresine bakarken…

4. Maaşı alır almaz alışveriş yapar mısın?

5. Online alışveriş sepetin en çok ne zaman dolu olur?

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6. Yatmadan önce aklından geçen son şey ne olur?

7. “Dışarıda kahve içmek” senin için…

8. Cüzdanında en çok ne bulursun?

Senin için para konusu, hafif gerilim filmi tadında!

Markette kalp çarpıntısı, ekstrelere bakarken göz göze gelmeme çabası... Gelir-gider dengesi bir türlü kurulamamış olabilir. Harcamaların kontrol dışına çıkabiliyor ve bu seni strese sokuyor. Ama unutma, her kriz aynı zamanda fırsattır. Ufak ufak bütçe planlaması, gider takibi ve mikro birikimlerle yavaş yavaş kontrolü ele alabilirsin. Ve evet, 3’ü 1 arada kahveler bile bir başlangıç!

Sen, para konusunda temkinli ve bilinçli bir yolcusun!

Harcarken bir gözün fiyatta, diğer gözün kampanyada. Ekonomik olarak uçurumun kenarında değil ama temkinli yürüyorsun. Planlama yapmayı seviyorsun ama zaman zaman “ya yetmezse” endişesi de peşini bırakmıyor. Ufak esneklikler tanırsan hem cüzdanın hem ruhun rahatlayabilir.

Senin cüzdanın sadece para değil, huzur da taşıyor!

Planlı, programlı, yatırım odaklısın. Ekonomik kararlarını mantıkla alıyor, krizlere karşı hazırlıklı davranıyorsun. Ay sonu sürprizleri seni sarsmaz, çünkü zaten sen ay başından halletmişsindir. Harikasın! Ama arada hayatın keyfini çıkarmayı da unutma çünkü para bir araç, amaç değil.

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Begüm
Begüm
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