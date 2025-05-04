Ekonomik Kaygı Seviyen Ne Düzeyde?
Kendi ekonomin, gelir gider durumun için ne kadar kaygılısın? Neler düşünüyorsun? Anksiyeten ne durumda? Sen testi çöz, biz de senin kaygı durumunu söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Markette kasa sırasında genellikle ne düşünürsün?
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2. Ayın 15’i geldiğinde maaşının yarısı duruyor mu?
3. Kredi kartı ekstresine bakarken…
4. Maaşı alır almaz alışveriş yapar mısın?
5. Online alışveriş sepetin en çok ne zaman dolu olur?
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6. Yatmadan önce aklından geçen son şey ne olur?
7. “Dışarıda kahve içmek” senin için…
8. Cüzdanında en çok ne bulursun?
Senin için para konusu, hafif gerilim filmi tadında!
Sen, para konusunda temkinli ve bilinçli bir yolcusun!
Senin cüzdanın sadece para değil, huzur da taşıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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