Ekonomik Kaygı Seviyen Ne Düzeyde?

Markette kalp çarpıntısı, ekstrelere bakarken göz göze gelmeme çabası... Gelir-gider dengesi bir türlü kurulamamış olabilir. Harcamaların kontrol dışına çıkabiliyor ve bu seni strese sokuyor. Ama unutma, her kriz aynı zamanda fırsattır. Ufak ufak bütçe planlaması, gider takibi ve mikro birikimlerle yavaş yavaş kontrolü ele alabilirsin. Ve evet, 3’ü 1 arada kahveler bile bir başlangıç!