Ekonomik Dengenin Sağlanmasında ve Sürdürülmesinde Rol Oynayan Otomatik Dengeleyiciler Nedir? Nasıl Çalışır?

Ekonomi dünyası her zaman dengede durmaya çalışır tıpkı bir ip cambazı gibi! Ama bazen bir rüzgar çıkar ve her şey sallanır. İşte bu noktada otomatik dengeleyiciler devreye girer. 'Kim bu dengeyi sağlayan kahramanlar?' diye soruyorsanız hadi gelin hep birlikte öğrenelim.