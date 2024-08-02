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Ekonomide Şok Dalgalanmalar: 2 Ağustos 2024'te Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?

etiket Ekonomide Şok Dalgalanmalar: 2 Ağustos 2024'te Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:26

Ekonomi dünyası, her gün yeni bir heyecan sunuyor. 2 Ağustos 2024 itibarıyla döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik, ekonomiye dair nabzı tutmak isteyen herkes için oldukça dikkat çekici. 

Şimdi, bu günün ekonomi tablosuna bir göz atalım ve dolardaki, eurodaki ve altındaki son durumu keşfedelim!

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Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %2,78 düşüşle 10.497,71 puana geriledi.

Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %2,78 düşüşle 10.497,71 puana geriledi.

Gün içindeki en düşük seviye 10.484,55, en yüksek seviye ise 10.686,14 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru hafif yükseldi!

Dolar/TL kuru hafif yükseldi!

Dolar/TL kuru %0,26 artışla 33,1948 seviyesine çıktı. Önceki kapanış 33,1108’di. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için kritik öneme sahip. Doların bu seviyelerde seyretmesi, ithalat maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Euro/TL kurunda artış!

Euro/TL kurunda artış!

Euro/TL kuru %0,39 artarak 35,9115 seviyesine ulaştı. Gün içindeki en düşük seviye 35,7578, en yüksek seviye ise 36,0717 olarak belirlendi. Euro'nun yükselmesi, Avrupa ile ticaret yapan şirketler için maliyetleri artırabilir.

Altın/Ons fiyatı %0,89 artışla 2.468,12 seviyesine çıktı.

Altın/Ons fiyatı %0,89 artışla 2.468,12 seviyesine çıktı.

Çeyrek altın fiyatları ise Kapalı Çarşı’da 4339 TL’den işlem görüyor. Altın, güvenli liman arayan yatırımcılar için halen popülerliğini koruyor. Yatırımcılar, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeye devam ediyor.

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