Ekonomide Şok Dalgalanmalar: 2 Ağustos 2024'te Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?
Ekonomide Şok Dalgalanmalar: 2 Ağustos 2024'te Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?
Ekonomi dünyası, her gün yeni bir heyecan sunuyor. 2 Ağustos 2024 itibarıyla döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik, ekonomiye dair nabzı tutmak isteyen herkes için oldukça dikkat çekici.
Şimdi, bu günün ekonomi tablosuna bir göz atalım ve dolardaki, eurodaki ve altındaki son durumu keşfedelim!
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Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %2,78 düşüşle 10.497,71 puana geriledi.
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